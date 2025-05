To prawdziwy król ultrabudżetowców: kupisz go za jedyne 264 zł i będziesz miał smartfona na lata

Mowa tu o Redmi A5 , czyli najnowszym budżetowcu od tej submarki Xiaomi. Jest to idealny telefon dla osób, które nie chcą wydawać fortuny na sprzęt, z którego korzystają głównie do dzwonienia, sporadycznej nawigacji, czy bankowości mobilnej. Ewentualnie jako pierwszy smartfon dla dziecka . Redmi A5 to urządzenie, którego utrata nie zaboli tak mocno, jak znacznie droższego smartfona. W końcu ten kosztuje tylko 239,99 zł .

Redmi A5

Chociaż w przypadku dzieci, to raczej będzie miniaturowy tablet, a nie smartfon. Mamy tu do czynienia z naprawdę dużym, 6,88-calowym ekranem HD+ o odświeżaniu aż 120 Hz. Jego sercem jest Unisonic T7250, którego wspiera 3 GB RAM. I o ile w przypadku pełnego Androida wartość ta byłaby dyskwalifikująca, tak Android Go dobrze sobie radzi już z 2 GB RAM. Mamy więc bezpieczną nadwyżkę na przyszłość. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 64 GB, co jest wystarczającą wartością. Zwłaszcza jeśli włożymy do smartfona kartę pamięci microSD. Można na nią wrzucać między innymi zdjęcia zrobione 32 Mpix aparatem. A wszystko to przy baterii 5200 mAh, którą naładujemy z mocą do 15 W. A wszystko to za jedyne 263,99 zł.