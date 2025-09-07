Steven Spielberg chciał wyreżyserować film Call of Duty. Odrzucili go

Kilka dni temu Paramount ogłosiło podpisanie umowy z Activision na stworzenie filmu w uniwersum Call of Duty. Teraz okazuje się, że wcześniej studio odrzuciło kandydaturę znanego i cenionego na całym świecie reżysera.

Steven Spielberg nie wyreżyseruje Call of Duty

Steven Spielberg, czyli reżyser odpowiedzialny za takie filmy jak: Szeregowiec Ryan, Most Szpiegów, Raport Mniejszości czy Park Jurajski, miał sam zgłosić się do Activision Blizzard z propozycją wyreżyserowania filmu na podstawie Call of Duty. Nie od dzisiaj wiadomo, że jest on zapalonym graczem komputerowym, czego dał też upust w filmie Player One.

Jednak Activision Blizzard, które należy teraz do Microsoftu, miało odrzucić jego ofertę. Studio nie chciało oddawać pełnej kontroli w ręce reżysera, a tego miał on się między innymi domagać. Dlatego też zdecydowano się na podpisanie umowy z Paramount, która pozostawia kontrolę kreatywną przynajmniej częściowo w rękach twórców gier. To nie spodobało się graczom.

Wyobraźcie sobie odrzucenie gościa, który zrobił Szeregowca Ryana, aby wybrać ludzi odpowiedzialnych za serial Halo. grzmi jeden z graczy na Reddicie.