Brain Show - polski rywal gry Wiedza to Potęga zadebiutuje już wkrótce

Polska gra imprezowa już wkrótce wyruszy na podbój domówek. Za jej produkcją stoją autorzy takiego hitu jak "Człółko".

Gry wideo są częścią codzienności coraz większej liczby osób. Wiele stereotypów na temat grania i graczy zanika, bo teraz każdy ma łatwy dostęp do elektronicznej rozrywki. Na rynku pojawia się też coraz więcej produkcji do wspólnego grania ze znajomymi i nie chodzi tu tylko o tytuły online. Doskonale można się bawić, siedząc w jednym pomieszczeniu.

Brain Show - polska gra imprezowa zaraz zadebiutuje

Już 7 czerwca na PC i Nintendo Switch zadebiutuje Brain Show, nowa gra quizowo-imprezowa, w którą jednocześnie grać może od 2 do 8 osób. Tytuł oferuje kilkanaście zróżnicowanych trybów gry oraz ponad 5000 pytań w 41 kategoriach tematycznych. Jak wskazują twórcy, Brain Show to gra w lekkiej formule teleturniejowej, będąca swego rodzaju duchowym następcą tytułów w stylu Wiedza to Potęga oraz Buzz.

Producentem i wydawcą Brain Show jest polskie niezależne studio Simplicity Games, znane do tej pory głównie z gier na urządzenia mobilne i Nintendo Switch (m.in. Czółko, Volleyball Challenge i Ski Jump Challenge).

Nasza nowa gra może być postrzegana jako duchowy następca gier w stylu Wiedza to Potęga, Buzz! czy Big Brain Academy, ale i różnych teleturniejów, w tym również tych z całkiem szalonymi zasadami. Przygotowaliśmy łącznie aż 13 różnych trybów gry, a każdy z nich ma w sobie coś unikalnego. Rozgrywka opiera się oczywiście na rywalizacji, dzięki czemu zapewnia duże emocje i dobrą zabawę, a tak już przy okazji można też poszerzyć swoją wiedzę na różne tematy

– mówi CEO Simplicity Games, Tomasz Dyrak.

Tytuł oferuje mocno zróżnicowane tryby gry – np. Wyścig z czasem premiuje największą liczbą punktów gracza, który najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi, a z kolei Wysokie stawki opierają się na stawianiu przez graczy swoich punktów, przy czym poprawna odpowiedź dodaje tyle punktów, a zła odbiera analogiczną liczbę punktów. Wśród innych kategorii znajdują się m.in. Odkurzacz, Dynamit, Pół na pół, Na wysokości oraz Wybraniec.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe