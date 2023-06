PlayStation kusi promocjami. Ruszyły Days of Play 2023

Firma Sony Interactive Entertainment poinformowała o rozpoczęciu święta wszystkich graczy, czyli – Days of Play 2023. Z tej okazji można liczyć na promocje związane z PlayStation.

Gry w niższej cenie

W dniach od 2 do 12 czerwca 2023 roku odbywają się Days of Play 2023. Z tej okazji promocjami zostały objęte jedne z największych tytułów na PlayStation 4, PlayStation 5 oraz PlayStation VR2. Są to między innymi takie gry, jak:

Gran Turismo 7, 25th Anniversary Cyfrowa Edycja Deluxe – 300 zł zamiast 429 zł (30% zniżki),

zamiast 429 zł (30% zniżki), Horizon Forbidden West – 210, 18 zł zamiast 339 zł (38% zniżki),

zamiast 339 zł (38% zniżki), God of War Ragnarök, Cyfrowa Edycja Deluxe – 299,53 zł zamiast 389 zł (23% zniżki),

zamiast 389 zł (23% zniżki), Ghost of Tsushima, Director’s Cut – 169,50 zł zamiast 339 zł (50% zniżki),

zamiast 339 zł (50% zniżki), Marvel’s Spider-Man Miles Morales – 129,50 zł zamiast 259 zł (50% zniżki).

Pełną listę tytułów objętych promocjami można znaleźć pod tym adresem.

Promocja na PlayStation Plus

W trakcie trwania Days of Play 2023, obecni i nowi subskrybenci PlayStation Plus mogą liczyć na 25% zniżki na zakup, przedłużenie lub odnowienie subskrypcji. Zniżka będzie również dotyczyć osób, które chcą ulepszyć swoją subskrypcję do poziomu Extra lub Premium.

Akcesoria PlayStation

Podczas Days of Play promocjami zostały objęte również akcesoria PlayStation. To dobra okazja na wyposażenie swojego stanowiska gamingowego o nowe słuchawki Pulse 3D czy stację ładującą do kontrolerów DualSense. Oferty na akcesoria PlayStation można znaleźć u wybranych partnerów handlowych: Media Markt, Media Expert, Neonet i RTV Euro AGD.

Źródło zdjęć: Hopix Art / Shutterstock.com, Sony

Źródło tekstu: Sony