Nowa konsola PlayStation Project Q tym nie będzie zachwycać

Chociaż PlayStation Project Q to konsola, na którą mają być streamowane gry z PlayStation 5, to nie będzie charakteryzować się długim czasem pracy z dala od ładowarki.

PlayStation Project Q to urządzenie, o którym na razie nie wiemy wiele. Sony zdradziło, że urządzenie wyposażone jest w 8-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 60 Hz.

Do tego konsola ma oferować wszystkie funkcje kontrolera DualSense, czyli haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery. Wreszcie nie będzie ona natywnie uruchamiać gier. Zamiast tego te będą streamowane z naszego PlayStation 5.

Project Q, a czas pracy na baterii

Pomimo tego wszystkiego Tom Henderson, czyli bardzo znany w branży dziennikarz, przekonuje, że konsola nie będzie charakteryzować się długi czasem działania z dala od ładowarki.

Z jego informacji wynika, że będą to zaledwie 3-4 godziny grania. To nadal więcej niż Steam Deck czy ASUS ROG Ally, ale to urządzenia, które natywnie uruchamiają gry, a przez to zużywają znacznie więcej energii.

Prawdę mówiąc, zastanawiam się, dla kogo tak naprawdę ma być Project Q. Teoretycznie urządzenie ma pozwalać nam na granie w gry z PlayStation 5, gdy zajęty jest telewizor lub monitor, do którego podłączona jest konsola stacjonarna. Pytanie brzmi — jak często się to zdarza i jak wielu osób dotyczy? No i przede wszystkim, ile taka przyjemność będzie kosztowała?

Konsola ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. W najbliższych miesiącach mamy poznać więcej szczegółów na jej temat.

