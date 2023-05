Posiadacze PlayStation 5 wydają więcej kasy, ale nie na gry

Sony opublikowało niezwykle ciekawe dane. Okazuje się, że posiadacze PlayStation 5 wydają więcej pieniędzy niż użytkownicy PlayStation 4 i nie chodzi o cenę konsoli.

Już dzisiaj wieczorem (24 maja) odbędzie się kolejna impreza spod szyldu PlayStation Showcase. Może to być niezwykle ważne wydarzenie, na którym Japończycy zaprezentują nie tylko nowe gry, ale może także nową wersję PS5 lub nowe akcesoria. Jednak zanim to się stanie, Sony opublikowało niezwykle ciekawe dane.

Posiadacze PS5 wydają więcej kasy

Sony zestawiło średnie wydatki posiadaczy PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Okazuje się, że ci drudzy wydają więcej średnio więcej przez pierwszy 3 lata życia urządzenia i nie chodzi o cenę samej konsoli, która jest przecież wyższa. Ten czynnik nie był brany pod uwagę. Chodzi o wydatki na wszystko inne, czyli gry, subskrypcje, dodatki oraz akcesoria.

Nieustannie przyglądamy się cenom naszych produktów i usług, czy to w kontekście konkurencji, sytuacji makroekonomicznej, czy też wartości, jaką naszym zdaniem zapewniają te produkty i usługi.

- powiedział Jim Ryan, szef PlayStation.

Co ciekawe, wydatki na pełne gry spadły o 10 proc., co może być dla Sony nieco niepokojące, tym bardziej biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach są przecież droższe. Natomiast drastycznie wzrosły wydatki na wszelkiego rodzaju dodatki (wzrost o 210 proc.), subskrypcje (wzrost o 52 proc.), a także akcesoria (wzrost o 60 proc.). Dzięki temu przeciętny posiadacz PS5 wydał w sumie około 622 dolarów, gdzie przy PS4 było to 479 dolarów.

Źródło zdjęć: Ksjundra07 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Sony