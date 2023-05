PlayStation chce być pierwsze. Tego dnia pokażą nowe gry

Latem szykuje się mnóstwo pokazów, na którym zobaczymy nowe gry. PlayStation chce być jedną z pierwszych firm, która zaprezentuje swoje nowości.

Przez wiele lat latem zawsze odbywała się jedna z największych imprez gamingowych, czyli E3. Zmieniło się to za sprawą pandemii koronawirusa, kiedy to wszystkie wydarzenia tego typu zostały odwołane. W tym roku E3 miało wrócić, ale zainteresowanie wystawców było zbyt małe i organizatorzy odwołali imprezę. Nie oznacza to, że nowych gier nie zobaczymy.

Data kolejnego PlayStation Showcase

Zainteresowanie E3 było małe, ponieważ większość firm postawiło na własne pokazy. Ubisoft Forward odbędzie się 12 czerwca, a Xbox Game Showcase i PC Gaming Show dzień wcześniej, czyli 11 czerwca. Jeszcze szybciej, bo w tym miesiącu (maju) swoje nowości chce pokazać Sony.

Według nieoficjalnych informacji najbliższe PlayStation Showcase odbędzie się 25 maja i rozpocznie całą serię letnich pokazów. Na wydarzeniu możemy liczyć przede wszystkim na nowe informacje na temat Marvel's Spider-Man 2, w tym datę premiery. Twórcy obiecali, że gra jeszcze w tym roku trafi do sprzedaży.

Nie powinno też zabraknąć gier z serii Silent Hill, a być może także Metal Gear Solid oraz Castelvania, o których też krążą plotki. Jest też szansa na pierwsze wieści na temat gry multiplayer w świecie The Last of Us.

