Czekasz na Spider-Mana 2 na PS5? Sony i Marvel mają niespodziankę

W tym roku na PlayStation 5 (i tylko na PS5!) trafi gra Marvel's Spider-Man 2, która będzie kontynuacją dwóch gier: Spider-Man oraz Spider-Man: Miles Morales. Jednak zanim to nastąpi Sony, Insomniac Games i Marvel przygotowali dla fanów małą niespodziankę.

Już za 2 dni (6 maja) przypada w Stanach Zjednoczonych dzień darmowego komiksu. Z tej okazji Sony i Marvel udostępnią zeszyt, który fabularnie będzie prequelem do wydarzeń z gry Spider-Man 2. Dowiemy się z niego, co porabiali Peter Parker, Miles Morales oraz Marry Jane po wydarzenia z dwóch pierwszych części. Wiemy, że przyjdzie im się zmierzyć ze złoczyńcą, którego mocy nie rozumieją.

- na te pytania mamy poznać odpowiedź w komiksie.

We're celebrating #FreeComicBookDay with a Marvel's Spider-Man 2 prequel comic, available at participating US retailers on May 6 and later digitally!



Also, Marvel's Spider-Man Remastered PS5 will be available to purchase separately later this month



