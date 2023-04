TOP10 Netflixa. Te seriale i filmy oglądaliśmy najchętniej

Netflix zaktualizował listę swoich najpopularniejszych filmów i seriali. Co oglądaliśmy najchętniej?

Netflix co jakiś czas aktualizuje listę najpopularniejszych filmów i seriali na swojej platformie. Serwis bierze pod uwagę pierwsze 28 dni od premiery danego tytułu i zlicza wszystkie obejrzane w tym czasie godziny. Lista dzielona jest na dzieła anglojęzyczne i nieanglojęzyczne.

Najpopularniejsze seriale na Netflixie

Jeśli chodzi o seriale, to nie ma żadnego zaskoczenia. Najpopularniejszym dziełem w historii Netflixa jest Squid Game, które przez pierwsze 28 dni od premiery zostało obejrzane w sumie przez 1,65 mld godzin. Kolejne miejsca zajmują: 4. sezon Stranger Things (1,35 mld godzin) oraz Wednesday (1,23 mld godzin). Wśród seriali anglojęzycznych 9. lokatę zajmuje 1 sezon Wiedźmina.

Najpopularniejsze filmy na Netflixie

Jeśli chodzi o filmy, to liderem jest Red Notice w gwiazdorskiej obsadzie (Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot) z wynikiem 364 mln obejrzanych godzin w pierwszych 28 dniach. Kolejne miejsce zajmuje Don't Look Up (Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence) z prawie 360 mln obejrzanych godzin. Wśród produkcji nieanglojęzycznych wygrywa Troll (155,5 mln godzin).

Zobacz: Serial Twisted Metal z pierwszym trailerem. Klasyk wraca po latach

Zobacz: Jaki film na długi weekend? HBO Max na 29 kwietnia - 1 maja 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 24K-Production / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Netflix