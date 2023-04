Jaki film na długi weekend? HBO Max na 29 kwietnia - 1 maja 2023

Nadeszła majówka, więc pojawia się pytanie co obejrzeć. Jaki film na weekend? Jakie nowości pojawiły się na HBO Max? Kiedyś redakcja TELEPOLIS.PL polecała jakie nowości filmowe i serialowe obejrzeć. Czas do tego wrócić.

Harry Potter to seria, której bez wątpienia nie trzeba nikomu przedstawiać. Przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół co jakiś czas jednak znikają z różnych serwisów VOD, by zaraz pojawić się gdzieś indziej. Nie ma się co obawiać, dalej będzie można obejrzeć ekranizacje bestsellerowych powieści J.K Rowling. Już 30 kwietnia wszystkie osiem filmów pojawi się w HBO Max.

Gdzie śpiewają raki to z kolei film, który w zeszłe wakacje mogliśmy zobaczyć w kinach. Teraz będzie można zapoznać się z nim na HBO Max. O czym opowiada film? O samotnej i wrażliwej dziewczynie. Nikt jednak się z nią nie zapoznaje z bardzo prostej przyczyny. Wszyscy myślą, że jest dziwadłem z bagien. Produkcja również pojawi się właśnie jutro.

Lubicie horrory? To gatunek, który rzadko kiedy dostaje pełnoprawne seriale, twórcy zdecydowanie mocniej stawiają na filmy. W zeszłym roku pojawił się serial Stamtąd. Opowiada on o tajemniczym mieście, do którego można wejść, ale nie można z niego wyjść. 28 kwietnia 2023 na HBO Max pojawił się pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu.

