To koniec HBO Max. Serwis przejdzie ogromną zmianę

David Zaslav robi dalsze porządki w grupie Warner Bros. Discovery. Jego najnowszą ofiarą jest serwis HBO Max, który przejdzie gruntowną przemianę.

David Zaslav od kilku tygodni robi porządki w grupie Warner Bros. Discovery. Na liście ofiar może sobie wpisać między innymi kilka filmów. Niektóre z nich nawet już były ukończone, ale w ramach oszczędności nie trafiły ani na wielki, ani na mały ekran. Nowy szef zaorał też całe DC Universe, które powstanie od nowa pod okiem Jamesa Gunna. Kolejną ofiarą jest HBO Max.

HBO Max zmienia się w... Max

HBO poinformowało, że serwis streamingowy HBO Max przestanie istnieć. No dobra, przestanie istnieć w obecnej formie i nazwie. Już 23 maja tego roku zmieni się w po prostu... Max. Z nazwy znika człon "HBO". Czemu? Ponieważ nowa usługa będzie łączyć w sobie treści z HBO oraz Discovery+, czyli dwóch osobnych serwisów, które do tej pory działały w ramach grupy Warner Bros.

Max jest miejscem docelowym dla HBO Originals, filmów Warner Bros., Max Originals, uniwersum DC, czarodziejskiego świata Harry’ego Pottera, obszernej oferty treści dla dzieci i najlepszych w swojej klasie programów dotyczących jedzenia, domu, rzeczywistości, stylu życia i filmów dokumentalnych kultowych marek, takich jak HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID i innych.

- czytamy w oficjalnym komunikacie Warner Bros. Discovery.

Niestety, taka zmiana oznacza też nowe ceny. Podstawowy pakiet będzie kosztował 9,99 dolarów miesięcznie lub 99,99 dolarów rocznie i pozwoli na streamowanie na dwóch urządzeniach w jakości 1080p. Nie pozwoli on na pobieranie materiałów offline, a dodatkowo będą w nim wyświetlane reklamy.

On May 23, HBO Max is becoming Max and it includes all of HBO, hit series, movies, reality, and more. #StreamOnMax pic.twitter.com/yshtJbasms — HBO (@HBO) April 12, 2023

Wyższy pakiet to 15,99 dolarów miesięcznie lub 149,99 dolarów rocznie i brak reklam oraz możliwość pobrania do 30 materiałów offline. Najdroższy pakiet to 19,99 dolarów miesięcznie i 199,99 dolarów rocznie i oglądanie na czterech urządzeniach, jakość 4K UHD, do 100 materiałów offline i dźwięk Dolby Atmos.

Na razie serwis zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych. Do Polski prawdopodobnie trafi w 2024 roku. Do tego czasu nadal będziemy mogli korzystać z HBO Max. Poza tym aktualni subskrybenci HBO Max dostęp do nowego serwisu mają otrzymać w ramach starej ceny.

