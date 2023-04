Zła wiadomość dla fanów Arcane. Drugi sezon zaliczy obsuwę.

Pierwszy odcinek Arcane został wyemitowany 6 listopada 2021 roku na platformie Netflix. Serial animowany tygodniami nie schodził z pierwszego miejsca rankingu najchętniej oglądanych produkcji. Nic zatem dziwnego, że widzowie domagają się kontynuacji, która oczywiście nadejdzie, lecz trzeba będzie na nią jeszcze trochę poczekać.

W ostatnim czasie w rozmowie z Bilibili wziął udział Nicolo Laurent, prezes Riot Games, czyli studia odpowiedzialnego za League of Legends. Jedno z pierwszych pytań poruszało właśnie kwestie drugiego sezonu Arcane, Laurent przyznał, że prace wydłużają się i nadal jeszcze daleko do ukończenia produkcji.

Właśnie obejrzałem trzeci epizod serialu, który nadal nie jest jeszcze ukończony, lecz robimy postępy. Są ku temu dwa ważne powody. Po pierwsze, nie chcemy się z niczym śpieszyć, ale to jest akurat dobra rzecz. Drugim powodem jest to, że nie byliśmy pewni odbioru pierwszego sezonu. Nie wiedzieliśmy, że będzie on takim sukcesem. Gdybyśmy wiedzieli, moglibyśmy rozpocząć prace nad drugim sezonem o wiele wcześniej. Niestety teraz płacimy za to cenę. Sezon niestety nie ukaże się w tym roku.