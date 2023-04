Polsat Box Go zaprasza na ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA

Polsat Box Go pokaże online wszystkie spotkania startujących właśnie ćwierćfinałów piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA. Transmisje będzie można śledzić na żywo na kanałąch Polsat Sport Premium w ramach pakietu Polsat Box Go Sport. Dwa mecze dostępne będą również w jakości 4K.

Startują ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA. W grze o tytuł najlepszej klubowej drużyny w Europie pozostało osiem zespołów: broniący tytułu Real Madryt, a także AC Milan, Inter Mediolan, SSC Napoli, Chelsea Londyn, Manchester City, Bayern Monachium i Benfica Lizbona. W zespole lidera Serie A, SSC Napoli, jednym z podstawowych zawodników jest Piotr Zieliński, a w składzie są też dwaj inni Polacy, Hubert Idasiak i Bartosz Bereszyński. Drużyna w ćwierćfinale Ligi Mistrzów UEFA zmierzy się z AC Milan.

Pierwsze mecze tej fazy będą rozegrane dziś i jutro (11 i 12 kwietnia 2023 roku), rewanże tydzień później. Najciekawsze wydarzenie, czyli mecz Manchester City – Bayern Monachium rozpocznie się w środę o godzinie 20:50 na Etihad Stadium. Dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Sport będzie dostępne także w 4K na platformach iOS, Android TV, Apple TV i wybranych Smart TV. W tym samym czasie Benfica podejmie w Lizbonie na Estádio da Luz włoski Inter Mediolan.

W dni meczowe o godzinie 19:00 na antenie Polsat Sport Premium 1 rozpoczynać się będzie studio Ligi Mistrzów UEFA. 11 kwietnia gośćmi Pauliny Chylewskiej będą: Michał Probierz, Dariusz Dziekanowski, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Spotkanie Manchester City z Bayernem Monachium skomentują Cezary Kowalski i Andrzej Niedzielan, natomiast mecz Benfica Lizbona – Inter Mediolan – Szymon Rojek i Piotr Czachowski.

12 kwietnia studio poprowadzi Jerzy Mielewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Tomasz Łapiński, Piotr Urban, Tomasza Hajto i Roman Kołtoń. Komentarz do spotkania AC Milan – SSC Napoli zapewnią Marcin Lepa i Piotr Kobierecki, do meczu Real Madryt – Chelsea Londyn: Bożydar Iwanow i Przemysław Łagożny.

Tryb statystyk we wszystkich meczach Ligi Mistrzów UEFA

Polsat Box Go podczas wszystkich spotkań Ligi Mistrzów UEFA zapewnia kibicom dostęp do trybu statystyk, która pozwala mieć pod ręką najważniejsze informacje o meczu, drużynie i zawodnikach, na przykład posiadaniu piłki, faulach, strzałach czy składach drużyn. Dostępna jest na żądanie, w dowolnym momencie trwania transmisji. Z interaktywnej funkcji można korzystać w ramach pakietu Polsat Box Go Sport na stronie polsatboxgo.pl (w przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, w wersji aktualnej lub dwóch poprzednich) oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem Android (w wersji 9 lub wyższej).

Źródło zdjęć: Mikolaj Barbanell / Shutterstock.com, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat