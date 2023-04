Televio udostępnia 4 kanały premium bez dopłat

Telewizja internetowa Televio przygotowała wielkanocną niespodziankę dla subskrybentów pakietów Basic i Family. Mogą oni do końca miesiąca bez dopłaty oglądać 4 kanały premium. Stacje dostępne są na dowolnym urządzeniu, a oferowane przez nie audycje można odtwarzać do 7 dni wstecz.

Platforma telewizyjna Televio udostępniła subskrybentom pakietów Basic i Family w prezencie wielkanocnym 4 dodatkowe stacje filmowe, w tym Epic Drama, Dizi, AXN Black i AXN White. W ramówce oferowanych kanałów premium można znaleźć mnóstwo cenionych filmów i seriali, dzięki czemu może to być dobra opcja na święta oraz chłodny początek wiosny.

Kanały są dostępne dla wszystkich użytkowników aż do 30 kwietnia 2023 roku. Stacje można oglądać z wykorzystaniem nowoczesnych funkcji, jak opcje zatrzymywania, przewijania i nagrywania transmisji na żywo. Televio pozwala odtwarzać audycje do 7 dni wstecz i zapisywać do 120 godzin nagrań bezpośrednio w aplikacji.

Jakie kanały uwzględniono w wielkanocnej ofercie?

EPIC DRAMA – W Epic Drama najważniejsza jest opowieść, a ta przepełniona jest dramatycznymi zwrotami akcji i intrygami. Kanał oferuje doceniane kryminały jak „Detektyw Murdoch” czy „Panna Marple” oraz romanse i seriale kostiumowe.

DIZI – Jedyna w Polsce stacja z tak bogatą ofertą popularnych seriali tureckich. Na kanale można znaleźć wyprodukowane z rozmachem opowieści o miłości, zdradzie i skomplikowanych relacjach międzyludzkich.

AXN BLACK – Prawdziwa perełka dla fanów zawrotnej akcji i superbohaterów. Na antenie kanału można znaleźć filmy przygodowe, a także amerykańskie i europejskie seriale kryminalne, w tym polskie produkcje, jak „Układ”.

AXN WHITE – Kanał stawia na trzymające w napięciu produkcje i inspirujące historie. Ciekawi bohaterowie, zawiłe intrygi i mnóstwo tajemnic do odkrycia. W ramówce przeważają seriale medyczne i kryminalne, w tym również polski serial „Rysa”.

