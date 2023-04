Telewizja internetowa Televio: wyższy poziom rozrywki dostępny w zasięgu Twojej ręki

Coraz więcej osób w Polsce decyduje się na zmianę tradycyjnej telewizji na telewizję internetową Televio. Za wzrastającą popularność usługi odpowiadają nowoczesne rozwiązania, takie jak funkcja cofania lub nagrywania audycji. Użytkownicy mogą cieszyć się ulubionymi kanałami dosłownie wszędzie, ponieważ odbierają je na dowolnym urządzeniu w Polsce i całej UE. Jakie inne zalety posiada telewizja internetowa? Sprawdź!

Televio to telewizja internetowa OTT (Over-The-Top), która umożliwia transmisję treści telewizyjnych bezpośrednio przez internet od dowolnego dostawcy. Usługa jest coraz popularniejszym sposobem na oglądanie audycji, zarówno na telewizorach, jak i na innych urządzeniach w tym na smartfonach, tabletach czy komputerach.

Większość audycji dostępnych jest na żądanie, co oznacza, że odbiorca może oglądać je w dowolnym momencie i miejscu. Odpowiadają za to nowoczesne funkcje jak możliwość przewijania kanałów do 7 dni i opcja nagrywania bezpośrednio w aplikacji.

Z usługi można korzystać na zasadzie miesięcznej subskrypcji, bez podpisywania długoletnich umów. Wypróbuj Televio już za 1 zł przez pierwszy miesiąc, a jeśli telewizja nie przypadnie Ci do gustu, możesz z niej w łatwy sposób zrezygnować.

Dostosuj telewizję wygodnie do własnych potrzeb

Jedną z podstawowych zalet jest opcja zatrzymywania transmisji na żywo. Widz nie potrzebuje już czekać na reklamę, kiedy chce zrobić przerwę w seansie. Może w dowolnym momencie wstrzymywać i wznawiać większość programów, bez obaw, że coś przegapi.

Ogromną zaletą telewizji internetowej jest także możliwość oglądania audycji do 7 dni wstecz. Dzięki niej użytkownik nie musi już trzymać się z góry ustalonej ramówki. Ulubione filmy, seriale czy programy może oglądać o dowolnej porze.

Innym przydatnym rozwiązaniem jest funkcja zapisywania audycji. Telewizja oferuje opcję nagrywania bezpośrednio w aplikacji do 120 godzin filmów i seriali, które przechowywane są nawet do 6 miesięcy. Za pomocą jednego kliknięcia można z wyprzedzeniem zaplanować nagrywanie całego sezonu ulubionego programu telewizyjnego.

Kolejną zaletą korzystania z telewizji online jest elektroniczny przewodnik po programach (EPG). Pozwala on w prosty sposób sprawdzić ramówkę, przejść bezpośrednio do audycji, a także wyszukać informacje o programach. W Televio uwzględniono również narzędzie wyszukiwania, dzięki któremu odbiorca jeszcze łatwiej odnajdzie interesujące go treści.

Platforma pozwala odbierać kanały w wysokiej jakości dźwięku i obrazu na dowolnym urządzeniu. Dostępne w usłudze profile użytkowników umożliwiają jeszcze lepsze dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb. Widzowie mogą na przykład zmieniać język aplikacji i dodawać kanały do ulubionych.

Więcej o zaletach telewizji internetowej przeczytasz tutaj.

Z telewizji internetowej można korzystać na dowolnym urządzeniu

Odbieranie kanałów przez internet sprawia, że ulubione programy można zabrać praktycznie wszędzie. Televio pozwala odtwarzać filmy, seriale czy sport na różnego rodzaju urządzeniach, takich jak smartfony, komputery czy tablety.

Usługa działa na telewizorach Smart TV. Aplikacje dostępne są na większości modeli z systemem Android TV, a także Samsung Smart TV i LG Smart TV.

Osoby, które posiadają starsze odbiorniki, mogą skorzystać z dekoderów. Platforma obsługuje większość tego typu urządzeń, w tym Apple TV, Android TV i Amazon Fire TV. Televio oferuje również sprzedaż własnego dekodera – Media Box Q. Jest to jedno z lepszych urządzeń tego typu dostępnych obecnie na rynku.

Ulubione programy można odtwarzać też na komputerze lub laptopie. Platforma obsługuje wszystkie popularne przeglądarki na systemach operacyjnych Windows, MacOS i Linux. Aplikacje mobilne są dostępne do pobrania z Google Play i App Store, dzięki czemu telewizję można oglądać na telefonie i tablecie z systemem Android lub iOS.

Televio obsługuje także wszystkie urządzenia, które umożliwiają strumieniową transmisję treści za pomocą technologii Chromecast i AirPlay.

Więcej informacji na temat obsługiwanych platform znajdziesz tutaj.

Oglądaj już od 1 zł bez zobowiązań

Telewizja internetowa umożliwia lepsze dopasowanie treści do indywidualnych preferencji odbiorców. Televio pozwala korzystać z wielu funkcji, a do tego udostępnia usługę na dowolnym urządzeniu. Dodatkowo widzowie mogą cieszyć się wysoką jakością obrazu, opcją nagrywania bezpośrednio w aplikacji i przede wszystkim swobodą decydowania na jak długo chcą zostać. Rejestracja zajmuje zaledwie kilka minut, a użytkownika nie wiąże żadna długoletnia umowa.

Wypróbuj Televio już za 1 zł przez pierwszy miesiąc! Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Materiał sponsorowany firmy Televio.

