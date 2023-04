Zmiany na Netflixie: Opłaty za współdzielenie konta coraz bliżej

Netflix w najnowszym liście do akcjonariuszy ujawnił, kiedy wprowadzi dodatkową opłatę za współdzielenie konta. Stanie się to już za chwilę.

Od jakiegoś czasu wiemy, że Netflix w końcu wprowadzi dodatkowe opłaty za współdzielenie konta ze znajomymi i rodziną. Na razie serwisy zdawał się odkładać w czasie ten moment, częściowo z powodu nie najlepszego odbioru ze strony użytkowników. Jednak nowa opłata jest nieunikniona i jak wynika z najnowszego listu do akcjonariuszy, zostanie wprowadzona już wkrótce.

Netflix wprowadza opłaty za współdzielenie konta

W najnowszym liście do akcjonariuszy Netflix jasno określił, kiedy zamierza wprowadzić opłaty za współdzielenie konta. Nastąpi to w drugim kwartale 2023 roku, więc już za chwilę. Jeśli serwis dotrzyma słowa, to najpóźniej stanie się to ostatniego dnia czerwca, czyli za niecałe 2 miesiące.

Początkowo było to planowane już na pierwszy kwartał tego roku, ale ostatecznie termin przesunięto. Wydaje się, że tym razem jest to już nieuniknione.

Netflix już wcześniej testował dodatkową opłatę w kilku państwach Ameryki Łacińskiej. Teraz ma ona ruszyć na szeroką skalę w kolejnych krajach. Niestety, na ten moment nie wiemy, czy na liście znajduje się również Polska.

Możemy mieć nadzieję, że u nas współdzielenie konta jeszcze przez jakiś czas będzie darmowe. Jeśli nie, to powinniśmy przygotować się na opłatę w wysokości 3 dolarów, czyli około 12-13 zł za każde dodatkowe gospodarstwo podpięte pod nasze konto. Tyle ma ona wynosić na większości rynków, ale możliwe, że w Polsce będzie przystosowana do naszych realiów i tym samym trochę niższa.

