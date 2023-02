Netflix rezygnuje z tej opcji. Już z niej nie skorzystasz

Netflix po cichu wyłączył jedną z funkcji, która była dostępna od 2021 roku. Już nie da się z niej skorzystać.

Znalezienie interesującego filmu i serialu staje się coraz trudniejsze. Serwisy streamingowe wręcz zalewają nas kolejnymi materiałami i często te rzeczywiście interesujące i trafiające w nasze gusta mogą nam umknąć. Pomocna w tym miała być pewna funkcja na Netflixie, ale nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, więc serwis postanowił ją wyłączyć.

Netflix wyłącza jedną z funkcji

Ta funkcja to "Zaskocz mnie". Została ona wprowadzona w 2021 roku, początkowo pod inną nazwą, i miała ułatwić znalezienie czegoś do obejrzenia. Za jej pomocą mogliśmy uruchomić film lub serial, którego jeszcze nie oglądaliśmy, a który — według algorytmów Netflixa — trafia w nasze gusta. W teorii brzmi to całkiem nieźle, ale z funkcji prawie nikt nie korzystał.

Wycofaliśmy funkcję „Zaskocz mnie” w Netflixie dla członków z całego świata korzystających z telewizorów i urządzeń z systemem Android. Będziemy nadal inwestować w inne sposoby eksploracji i odkrywania treści, które nasi użytkownicy chcą oglądać.

- powiedział rzecznik Netflixa.

W teorii funkcja jest dostępna od zeszłego miesiąca, ale niektórzy użytkownicy zauważyli jej brak już w grudniu. Według Netflixa użytkownicy woleli ręcznie przeszukiwać bibliotekę filmów i seriali, wybierając interesujące ich kategorie, np. horror lub komedia. Sam chyba ani razu nie skorzystałem z opcji "Zaskocz mnie", więc taka decyzja wcale mnie nie dziwi.

