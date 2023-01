Netflix ujawnia. Niebawem zacznie pobierać dodatkową opłatę

W najnowszym raporcie finansowym Netflixa pojawiła się informacja, od kiedy serwis zamierza pobierać dodatkowe opłaty za współdzielenie konta.

Netflix, mimo wcześniejszych zapowiedzi, na razie nie pobiera opłat za współdzielenie konta. Serwis sam poinformował, że póki co będzie weryfikował użytkowników za pomocą specjalnych kodów, wysyłanych na konto e-mail. Nie oznacza to, że opłat nie będzie. W najnowszym raporcie finansowym Netflixa pojawiła się nawet sugestia, kiedy możemy się ich spodziewać.

Płatność za współdzielenie konta

Do tej pory opłaty za współdzielenie konta były testowane w kilku państwach Ameryki Południowej i Środkowej, ale nie zostały jeszcze wprowadzone globalnie. To najprawdopodobniej zmieni się w drugim kwartale tego roku, czyli między kwietniem a czerwcem. Tak wynika z raportu finansowego Netflixa, w którym serwis informuje, że "wprowadzi możliwość dodatkowych opłat dla subskrybentów, którzy chcą dzielić się kontem z osobami, które z nimi nie mieszkają".

Dokument nie określa, w jakich państwach opłata zostanie wprowadzona i jak będzie ona wysoka. W przypadku państw latynoskich waha się ona w granicy 1,5-3 dolarów, ale wcześniej serwis twierdził, że standardowo będzie to kwota około 3 dolarów za każdego dodatkowego użytkownika spoza naszego gospodarstwa domowego. Według aktualnego kursu to prawie 13 zł, czyli połowa tego, co płacimy z HBO Max lub Disney+. Jeśli chodzi o Polskę, to nie można wykluczyć, że taka opłata zagości też u nas. Może już w drugim kwartale tego roku, a może później, ale to raczej nie jest kwestia "czy", a "kiedy".

