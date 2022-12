Netflix. Współdzielisz konto? Łamiesz prawo

Współdzielenie konta na Netflixie jest nielegalne. Tak ogłosił jedna z rządowych organizacji w europejskim państwie.

Netflix szacuje, że aż co czwarty użytkownik platformy streamingowej współdzieli konto. Dla serwisu to złe informacje, bo te 25 proc. osób nie generuje dodatkowych zysków. Dlatego w planach jest wprowadzenie dodatkowej opłaty dla każdego dodatkowego użytkownika na danym koncie. Tymczasem jeden z europejskich rządów uznał, że dzielenie się danymi logowania do Netflixa może być nielegalne.

Współdzielenie konta Netflix

Współdzielenie konta Netflix od zawsze łamało regulamin platformy, więc z tego powodu należało uznać takie działanie za nielegalne. Jednak, poza ewentualnym banem na platformie, nie groziły takim osobom żadne dodatkowe kary. To może się wkrótce zmienić, bo pierwsza organizacja rządowa otwarcie ogłosiła, że współdzielenie konta może być nielegalne.

Taki werdykt wydało brytyjskie Biuro Własności Intelektualnej (IPO — Intellectual Property Office). W ich ocenie udostępnianie innym swoich danych logowania może naruszać zarówno prawo karne, jak i cywilne.

Istnieje szereg przepisów w prawie karnym i cywilnym, które mogą mieć zastosowanie w przypadku udostępniania haseł, w których celem jest umożliwienie użytkownikowi dostępu do dzieł chronionych prawem autorskim bez opłaty. Postanowienia te mogą obejmować naruszenie warunków umowy, oszustwo lub wtórne naruszenie praw autorskich, w zależności od okoliczności.

- czytamy w komunikacie IPO.

Zdaniem urzędników to do samego Netflixa należy podjęcie działań na drodze sądowej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zapewne nigdy do tego nie dojdzie. Właśnie dlatego na początku 2023 roku platforma zamierza wprowadzić dodatkowe opłaty za osoby, z którymi współdzielimy konto. Wtedy nie tylko będzie to zgodne z regulaminem serwisu, ale też przyniesie firmie dodatkowe zyski, na które liczy.

Źródło zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BBC