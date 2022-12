Netflix z nowością. Tego nikt się nie spodziewał

Netflix wprowadza do sprzedaży nowy produktu. Już niedługo kupić będzie można słuchawki okraszone logo popularnej platformy.

Netflix jeszcze do niedawna był niekwestionowanym królem wśród serwisów streamingowych. Choć na przestrzeni ostatnich lat pionierskiej platformie wyrosło kilku bardzo mocnych konkurentów, a sama firma coraz odważniej wkracza na inne obszary, w tym na rynek gier mobilnych, tak w dalszym ciągu czerwone logo to de facto synonim oglądania filmów w domowym zaciszu.

Netflix z oficjalną linią słuchawek. Nadchodzą trzy modele

Tym bardziej może więc zaskoczyć nowa linia produktów sygnowanych przez Netfliksa, które ze streamingiem wideo bynajmniej nic wspólnego nie mają. No dobra, może trochę mają, ale bardzo, ale to bardzo pośrednio. Mowa o słuchawkach opracowanych wspólnie z firmą boAt, które już niedługo trafią do sklepów.

Cała seria składać się ma z trzech produktów. Znajdziemy w niej bezprzewodowe słuchawki wokółuszne Nirvana 751 ANC Stream Edition, TWS-y Airdopes 411 ANC Stream Edition oraz Rockerz 333 Pro Stream Edition, czyli bezprzewodowe dokanałówki z pałąkiem na szyję.

Sugerując się specyfikacją oraz ceną, wymienione produkty będą celowały raczej w segment konsumencki, niż półkę premium. Najdroższe Nirvany zostały wycenione na 3999 rupii indyjskich, czyli w bezpośrednim przeliczeniu ok. 213 zł.

Cena w rupiach nie wzięła się tu zresztą przypadkowo, ponieważ aktualnie słuchawki Netfliksa dostępne będą wyłącznie na rynku indyjskim. Z drugiej strony pojawienie się takiego produktu może sugerować, że w przyszłości zobaczymy więcej sprzętów sygnowanych logo platformy - bardzo możliwe, że także w Polsce.

