Netflix z reklamami hitem w USA. Kiedy w Polsce?

Netflix pochwalił się wynikami nowego, tańszego pakietu z reklamami. Ten może nie jest wielkim hitem, ale notuje całkiem niezłe wyniki. A może być jeszcze lepiej.

Netflix niedawno uruchomił najtańszy pakiet z reklamami. Ten na razie nie jest jeszcze dostępny w Polsce, ale działa już na największym rynku dla platformy streamingowej, czyli w USA. Właśnie poznaliśmy wyniki i są całkiem niezłe. Pakiet z reklamami może nie jest ogromnym hitem, ale sprawdza się w swojej roli.

Netflix z reklamami

Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych pakiet z reklamami wybiera mniej więcej co 10. nowy użytkownik Netflixa. Co ważne, statystyka dotyczy właśnie nowych osób na platformie. Nie wiemy, ilu użytkowników, którzy już korzystali z oferty platformy streamingowej, zdecydowało się na przesiadkę na tańszy pakiet. Chociaż ciężko mówić tutaj o tańszym, bo Netflix jednocześnie podniósł ceny i abonament z reklamami kosztuje tyle samo, ile wcześniej Amerykanie płacili za wersję Basic.

Te mniej więcej 10 proc. nowych użytkowników może się wydawać słabym wynikiem, ale pamiętajcie, że pakiet z reklamami ma być uzupełnieniem oferty i zachętą dla osób, które normalnie by z Netflixa nie skorzystały. Przy takim założeniu serwis może się cieszyć się z tych użytkowników, którzy jednocześnie nie kanibalizują normalnej oferty, która na pewno przynosi firmie większe zyski. Dlatego można mówić o umiarkowanym sukcesie. Nie jest może to wielki hit, ale nie jest to też porażka.

Poza tym pakiet z reklamami ma w USA szansę na dużo większy sukces. W przypadku innych platform podobną ofertę wybiera od 44 (Paramount Plus i Discovery Plus) do nawet 76 proc. użytkowników (Peacock). A przecież Netflix działa od dawna, wiele osób przyzwyczaiło się do oferty i trochę czasu zajmie, zanim wersja z reklamami zyska na większej popularności.

Ciekawe, kiedy nowa oferta trafi też do Polski. Na razie Netflix w żaden sposób nie komunikował rozszerzenia dostępności pakietu z reklamami. Jeśli już się to stanie, to mam nadzieję, że nie będzie się to wiązało się z jednoczesnym wzrostem cen.

Źródło zdjęć: xalien / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge