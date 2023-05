Sony nie rezygnuje z PC-tów, ale gracze muszą poczekać 2-3 lata

Szef PlayStation Jim Ryan w najnowszym wywiadzie przyznał, że chociaż PS5 jest dla nich priorytetem, to nie rezygnują z wydawania gier na PC-ty.

Sony przez długi czas było skupione tylko na swojej własnej platformie, czyli PlayStation. Japończycy nie wydawali praktycznie żadnych gier na inne urządzenia. To zmieniło się kilka lat temu i dzisiaj wiele niegdyś ekskluzywnych tytułów mogą ograć też posiadacze komputerów. To się nie zmieni, ale na jednoczesne premiery nie mamy co liczyć.

Gry z PlayStation na PC-tach

Jim Ryan, szef PlayStation, udzielił wywiadu japońskiemu serwisowi Famitsu. W nim przyznał, że ich własne konsole nadal są dla nich priorytetem, ale zamierzają też wydawać swoje gry na komputerach.

Myślę, że [rynek PC] to bardzo dobra rzecz. Biorąc pod uwagę wieloaspektowy rozwój gier, komputery PC są niezbędne, aby umożliwić większej liczbie osób korzystanie z gier na różne sposoby. Jestem zdania, że więcej znaczy lepiej.

- powiedział szef PlayStation.

Jednocześnie Jim Ryan uprzedził, że na jednoczesne premiery na PlayStation 5 i komputerach nie mamy co liczyć. Sony nadal zamierza trzymać się dotychczasowej taktyki, w której na PC-ty gry trafiają z co najmniej 2- albo nawet 3-letni opóźnieniem w porównaniu z konsolami. Jego zdaniem gracze to zaakceptowali, co mają potwierdzać liczne rozmowy z fanami.

