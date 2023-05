Sony pokazało nową konsolę. Oto Project Q

Sony zaprezentowało swoją nową konsolę o nazwie Project Q. Chociaż to urządzenie przenośne, to nie jest jak Vita lub PSP.

W trakcie wczorajszego PlayStation Showcase Sony pokazało nie tylko nowego gry, ale też urządzenia, nad którymi pracuje. Wśród nich znalazły się bezprzewodowe słuchawki dla posiadaczy PS5 oraz konsola, którą aktualnie znamy pod nazwą Project Q. Co już o niej wiemy?

PlayStation Project Q

Informacje na temat konsoli są bardzo oszczędne. Potwierdziło się to, co pojawiało się wcześniej w plotkach. Chociaż jest to sprzęt przenośny, to nie będzie natywnie uruchamiać gier z PlayStation 5. Zamiast tego Japończycy postawili na handheld obsługujący PlayStation Remote przez WiFi. Oznacza to, że gry będa uruchamiane na PS5, a obraz z nich streamowany na Project Q.

Wiemy, że konsola ma 8-calowy ekran Full HD i ma oferować wszystkie funkcje znane z kontrolerów DualSense. Prawdopodobnie chodzi między innymi o wibracje haptyczne oraz adaptacyjne triggery. Nieoficjalnie wiemy, że możliwe będzie granie tylko przez WiFi. Sony nie przewiduje wersji z miejscem na kartę SIM i streamingu za pomocą danych mobilnych.

Więcej szczegółów mamy poznać w najbliższych miesiącach. Cena, data premiery i szczegółowa specyfikacja na razie pozostają tajemnicą.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony