PlayStation Plus - znamy czerwcową ofertę

Sony Interactive Entertainment ogłosiło nową ofertę dla posiadaczy abonamentu Plus. W czerwcu dostępne będą trzy nowe gry.

Sony Interactive Entertainment wyjawiło, jakie gry pojawią się w nowej, czerwcowej ofercie abonamentu Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: NBA 2K23, Jurrasic World Evolution 2 oraz Trek to Yomi. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 6 czerwca do 3 lipca 2023 roku.

NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 i Trek to Yomi w abonamencie PlayStation Plus

W tym miesiącu subskrybentom PlayStation Plus nie zabraknie sportowych emocji. NBA 2K23 to kolejna odsłona koszykarskiej serii, która zawiera aktualne składy i drużyny biorące udział w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie. Gracze będą mogli dołączyć do swojej ulubionej drużyny, poprowadzić własną karierę, czy na nowo rozstrzygnąć historyczne spotkania.

Dla fanów dinozaurów została przyszykowana prawdziwa gratka. Jurrasic World Evolution 2 pozwala wcielić się w projektanta jedynego w swoim rodzaju parku rozrywki. Gracze będą mogli współpracować z postaciami znanymi z kultowych filmów, m.in. z doktorem Ianem Malcolmem w celu ochrony i kontrolowania dzikich dinozaurów szalejących na terenie USA.

Nie zabraknie również polskich akcentów, ale w japońskim wydaniu. Trek to Yomi to produkcja stworzona przez Leonarda Menchiari oraz polskie studio Flying Wild Hog, inspirowana japońskim kinem samurajskim. Gracze wcielą się w młodego wojownika, który chce pomścić śmierć swojego mistrza.

Zobacz: Acer prezentuje nowe tablety. Jeden z nich ominie Polskę

Zobacz: GeForce NOW dostaje 20 nowych gier. W tym seria Age of Empires

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 123