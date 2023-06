Acer prezentuje nowe tablety. Jeden z nich ominie Polskę

Acer zaprezentował nowe tablety z serii Iconia Tab. Mowa tu o modelach P10 i M10, które doskonale nadadzą się do nauki oraz domowej rozrywki. Niestety, jeden z nich nie pojawi się w Polsce

Dzisiaj Acer postanowił zaprezentować dwa tablety, które dołączą do ich portfolio. Mowa tu o modelach Iconia Tab P10 i Iconia Tab M10. Obydwa urządzenia charakteryzują się wyświetlaczami o rozmiarach ponad 10 cali. Niestety, tylko jeden ze wspomnianych modeli trafi na nasz rynek.

Acer prezentuje Iconia Tab P10 i Iconia Tab M10

Tablet Acer Iconia Tab P10 jest wyposażony w duży, 10,4-calowy wyświetlacz IPS WUXGA o rozdzielczości 2K (2000 x 1200) oraz smukłe ramki, dzięki czemu stosunek ekranu do obudowy wynosi 76%, co ułatwia wygodne oglądanie filmów. Obudowa została stworzona ze stopu aluminium, co sprawia, że urządzenie jest stosunkowo lekkie (440 gramów).

Drugim zaprezentowanym tabletem jest Acer Iconia Tab M10 o grubości 8,6 mm i wadze 430 gramów. Jak przekonuje producent, urządzenie zapewnia idealny balans między rozrywką a edukacją. Model charakteryzuje się 10,1-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli.

Obydwa modele zaopatrzone zostały w taką samą baterię o pojemności 6000 mAh, co według zapewnień producenta powinno wystarczyć na 10,5 h użytkowania. Urządzenia korzystają z portu USB-C, mają do sześciu GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Istnieje też możliwość zwiększenia pamięci poprzez włożenie karty MicroSD. Oba modele są również zasilane ośmiordzeniowymi procesorami MediaTek Kompanio 500.

Tablet Acer Iconia Tab P10 dostępny jest w Polsce w cenie 999 złotych. Z kolei w przypadku modelu M10 nie ma planów wprowadzenia go na nasz rynek.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe