Garmin ma nowe zegarki: Fenix 7 Pro i Epix Pro. Zobacz, co się zmieniło

Garmin zaprezentował dwie nowe serie smart zegarków sportowych z popularnych linii: Fenix 7 Pro i Epix Pro (Gen 2). W porównaniu do znanych z rynku modeli urządzenia zostały uzupełnione o nowe funkcje treningowe i nawigacyjne. Seria Epix Pro ma też nowe rozmiary, a wbudowane latarki są już we wszystkich wariantach rozmiarowych.

Nowości Garmina, Fenix 7 Pro i Epix Pro (Gen 2), to uzupełnienie istniejących, popularnych serii. Choć ogólny charakter tych zegarków nie zmienił się, to zostały one uzupełnione o nowe funkcje.

Garmin Fenix 7 Pro

Każdy model z Fenix 7 Pro ma soczewkę solarną, ekran dotykowy w technologii MIP, tradycyjne przyciski i wzmocnioną polimerową obudowę ze stalowym bezelem i deklem. Dostępne warianty to: Fenix 7S Pro - 42 mm (ekran 1,2″), Fenix 7 Pro - 47 mm (ekran 1,3″) i Fenix 7X Pro - 51 mm (ekran 1,4″), z opcjonalnym wyborem soczewki standardowej i szafirowej.

Seria Fenix 7 Pro oferuje znany z poprzedników ogrom funkcji sportowych, nie zabrakło też zestawu czujników mierzących stan organizmu (tętno, natlenienie krwi, sen) oraz modułu GNSS z technologią SatIQ, która zapewnia wielopasmowy odbiór sygnału wraz z dostępem do kilku sieci satelitarnych. Użytkownik może także korzystać z map TopoActive wielu kontynentów.

Zegarki Fenix 7 Pro oferują też funkcje smart znane z poprzednich modeli, takie jak możliwość pobrania playlist z serwisów Spotify, Deezer lub Amazon Music, wykrywanie zdarzeń oraz śledzenie LiveTrack czy płatności Garmin Pay.

Dzięki funkcji ładowania solarnego czas pracy smartwatchy z serii Fenix 7 Pro może być wydłużony o kolejne dni i wynosi nawet ponad miesiąc w podstawowym trybie.

Seria Fenix 7 Pro wprowadza też szereg nowości:

wbudowana latarka LED jest dostępna we wszystkich rozmiarach,

jest dostępna we wszystkich rozmiarach, wyświetlacz MIP nowej generacji : przeprojektowany układ pikseli, podświetlenia i panelu solarnego został zoptymalizowany pod kątem poboru energii i większej czytelności,

: przeprojektowany układ pikseli, podświetlenia i panelu solarnego został zoptymalizowany pod kątem poboru energii i większej czytelności, udoskonalony czujnik optyczn y oraz sportowe algorytmy rejestrują jeszcze dokładniejsze dane treningowe,

y oraz sportowe algorytmy rejestrują jeszcze dokładniejsze dane treningowe, ocena wytrzymałości: na podstawie danych takich jak pułap tlenowy, obciążenie treningowe oraz historia treningowa, funkcja ocenia, jakie są możliwości do utrzymania wydłużonego wysiłku o danej intensywności,

na podstawie danych takich jak pułap tlenowy, obciążenie treningowe oraz historia treningowa, funkcja ocenia, jakie są możliwości do utrzymania wydłużonego wysiłku o danej intensywności, ocena formy na podbiegach: na podstawie danych mocy biegowej, informacji o nachyleniu wzniesienia oraz wytrzymałości biegowej wskazuje na postępy treningowe dokonywane na podbiegach,

na podstawie danych mocy biegowej, informacji o nachyleniu wzniesienia oraz wytrzymałości biegowej wskazuje na postępy treningowe dokonywane na podbiegach, funkcja Przed Tobą, która uwzględnia na mapie dodatkowe punkty w okolicy (POI) – takie jak punkty żywnościowe, stacje pierwszej pomocy,

która uwzględnia na mapie dodatkowe punkty w okolicy (POI) – takie jak punkty żywnościowe, stacje pierwszej pomocy, funkcja map pogodowych , która ułatwia przewidzieć warunki,

, która ułatwia przewidzieć warunki, cieniowanie reliefowe , które sprawia, że mapy topograficzne są jeszcze łatwiejsze do zinterpretowania,

, które sprawia, że mapy topograficzne są jeszcze łatwiejsze do zinterpretowania, dodatkowe profile aktywności: wśród nowych dyscyplin dostępne są m.in. rafting, motocross, overlanding.

Niestety, tradycyjnie dla tej serii nowe zegarki Fenix 7 Pro nie należą do najtańszych. Ich zakup wiąże się z wydatkiem minimum 3949 zł, a największy, najlepiej wyposażony model uszczupli konto o 4899 zł.

Garmin Epix Pro (Gen 2)

Seria Epix przypomina konstrukcyjnie i funkcjonalnie zegarki Fenix 7 Pro, ale wyróżnia się wykorzystaniem ekranów AMOLED, ma tytanowe koperty, choć brak w nich soczewki solarnej. Mimo tego sportowe zegarki Epix Pro pełne funkcji monitorowania zdrowia i kondycji osiągają nawet 31 dni pracy na jednym ładowaniu. Od teraz można wybrać jeden z trzech dostępnych rozmiarów – 42 mm, 47 mm lub 51 mm – a wszystkie mają wbudowaną latarkę LED.

Poza tym w serii Garmin Epix Pro pojawiły się te podobne nowości jak w modelach Fenix 7 Pro:

nowe profile aktywności takie jak piłka nożna, koszykówka, większa liczba sportów rakietowych, jeździectwo i wiele innych,

takie jak piłka nożna, koszykówka, większa liczba sportów rakietowych, jeździectwo i wiele innych, nowe funkcje umożliwiające lepszą interpretację swoich wyników treningowych – ocena formy na podbiegach i ocena wytrzymałości ,

, funkcja Przed Tobą , która uwzględnia na mapie dodatkowe punkty w okolicy (POI),

, która uwzględnia na mapie dodatkowe punkty w okolicy (POI), nowy zoptymalizowany czujnik tętna , zapewniający większą dokładność,

, zapewniający większą dokładność, nowa funkcja map pogodowych , która ułatwia przewidzieć warunki,

, która ułatwia przewidzieć warunki, cieniowanie reliefowe map topograficznych.

Najtańszy wariant zegarka Garmin Epix Pro kosztuje 4399 zł, topowy wariant oznacza wydatek 5349 zł.

