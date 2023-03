Garmin ma nowe smart zegarki z AMOLED: Forerunner 265 i Forerunner 965

Garmin zaprezentowała zegarki Forerunner 265 i Forerunner 965, pierwsze smartwatche GPS do biegania, wyposażone w wyświetlacze AMOLED. Wyglądają nowocześniej i nie brakuje im zaawansowanych funkcji treningowych.

Seria zegarków Garmin Forerunner od lat ma swoich wiernych użytkowników, jednak tych jeszcze nieprzekonanych mogły zniechęcać stosowane dotąd wyświetlacze MIP, które mimo swoich zalet (np. wysoka czytelność w słońcu), ustępowały w pełni kolorowym AMOLED-om. Najnowsze modele Forerunner 265 i Forerunner 965 to ukłon w stronę tych, którym bardziej zależy na żywych kolorach. Ekrany są dotykowe i mają też opcjonalny tryb „zawsze włączony”.

Garmin Forerunner 265

Forerunner 265 jest dostępny w dwóch wersjach. Pierwsza to mniejszy Forerunner 265S o średnicy 42 mm z wyświetlaczem 1,1 cala (360 × 360) i masie 39 g. Ten wariant oferuje do 24 godzin pracy baterii w trybie GPS i do 15 dni w trybie smartwatcha.

Większy Forerunner 265 ma kopertę o średnicy 46 mm z wyświetlaczem 1,3 cala (416 × 416) waży 47 g. Wewnątrz znalazł się akumulator zapewniający do 20 godzin pracy w trybie GPS i do 13 dni w trybie smartwatcha. Obydwie wersje zegarka zapewniają wodoszczelność 5 ATM.

Garmin wyposażył model Forerunner 265 w zestaw narzędzi do monitorowania wydajności, takich jak pułap tlenowy, przygotowanie wydolnościowe czy efekt treningu. Biegacze mogą skorzystać z dwóch opcji spersonalizowanych planów treningowych: wprowadzić informacje o planowanym biegu do kalendarza Garmin Connect i otrzymywać codzienne wskazówki treningowe lub skorzystać z bezpłatnych planów Garmin Coach od profesjonalnych trenerów.

Trenując na zewnątrz, można zaplanować strategię biegową, korzystając z PacePro, czyli wskazówek tempa dostosowanych do stopnia trudności, profilu trasy oraz dystansu. Dodatkowe wsparcie zapewnia wielopasmowy GPS wraz z technologią SatIQ, które zwiększają dokładność określania lokalizacji nawet w najtrudniejszych warunkach.

Forerunner 265 ma również nadgarstkowy pulsoksymetr, monitorowanie energii Body Battery, zaawansowane monitorowanie snu i ocenę jego jakości, pomiar poziom stresu, cyklu menstruacyjnego i ciąży.

Po sparowaniu ze smartfonem zegarek wyświetla powiadomienia, umożliwia pobieranie utworów z serwisów Spotify, Deezer lub Amazon Music do późniejszego słuchania bez użycia telefonu. Jest też funkcja wykrywania wypadków, Assistance i LiveTrack, a także płatności zbliżeniowe Garmin Pay.

Forerunner 265 już jest dostępny na polskim rynku, w cenie stanowiącej równowartość 499,99 euro, czyli około 2350 zł.

Garmin Forerunner 965

Forerunner 965 to większy model o średnicy 47 mm, masie 53 g z dużym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,4 cala (454 x 454). Zegarek o wodoszczelności 5 ATM zapewnia do 31 godzin pracy w trybie GPS i do 23 dni w trybie smartwatcha.

Forerunner 965 otrzymał ten sam zestaw funkcji co Forerunner 265, ale ma też dodatkowe pomiary treningowe, wbudowane, kolorowe mapy i możliwość przechowywania większej ilości utworów bezpośrednio w zegarku.

Są też kolejne funkcje dla sportowców: wskaźnik stosunków obciążenia treningowego kontroluje balans obciążenia krótkookresowego i średniookresowego, a Real-time stamina pozwala monitorować i zarządzać poziomem wysiłku. Funkcja ClimbPro umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o bieżących i nadchodzących wzniesieniach, w tym o nachyleniu, dystansie i przyroście wysokości.

Forerunner 965 będzie dostępny pod koniec marca w sugerowanej cenie stanowiącej równowartoć 649,99 euro, czyli ok. 3060 zł.

Źródło zdjęć: Garmin