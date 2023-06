Redmagic 8 Pro w polskim sklepie. Oto ceny za gamingowego potwora

Do Polski trafił w końcu jeden z najciekawszych smartfonów gamingowych – Redmagic 8 Pro. Można go już kupić w dwóch wersjach – Matte i Void – różniących się pamięcią i wyglądem. Ceny niestety są wyższe niż na stronie producenta.

Smartfon Nubia Redmagic 8 Pro wszedł do sprzedaży w Europie w lutym 2023. Już wcześniej można go było zamówić do Polski ze strony producenta eu.redmagic.gg, ale dopiero teraz trafił do oficjalnej polskiej dystrybucji. Urządzenie dostarcza do naszego kraju firma CK Mediator Polska, oferując 24-miesięczną gwarancję. Redmagic 8 Pro dostępny jest w sklepie x-kom.

Redmagic 8 Pro można kupić w Polsce w dwóch wersjach. Pierwsza z nich to Matte z czarnym, matowym tyłem oraz pamięcią 12 GB RAM i wewnętrzną o wielkości 256 GB. Ten wariant kosztuje 4199 zł. Drugi model Void ma 16 GB pamięci RAM i 512 GB wewnętrznej. Ta wersja wygląda bardziej gamingowo, ma częściowo przezroczysty tył i kosztuje 5299 zł.

Dla porównania – na europejskiej stronie producenta tańsza edycja kosztuje 649 euro, czyli ok. 2950 zł. Droższy model oznacza wydatek 799 euro, czyli ponad 3600 zł. Dostępny jest także najnowszy wariant Titanium 16 + 512 GB również za 799 euro, ale ten model do Polski nie trafił.

Redmagic 8 Pro był na naszych testach. Oto jak się sprawił:

Warto podkreślić, że od czasu testów producent dostarczył kilka aktualizacji oprogramowania, więc urządzenie powinno wykazywać mniej dostrzeżonych wówczas błędów.

Czym kusi Nubia Redmagic 8 Pro?

Redmagic 8 Pro to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 1116 x 2480 i z odświeżaniem 120 Hz. 10-bitowy panel zapewnia 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i osiąga jasność do 1300 nitów. Uwagę zwraca brak wycięcia na aparat selfie – znajduje się on pod ekranem.

Moc do pracy zapewnia układ Snapdragon 8 Gen 2 wspierany przez koprocesor Red Core 2 oraz pamięć RAM w standardzie LPDDR5X i wewnętrzną UFS 4.0. Za kulturę pracy odpowiada rozbudowany układ chłodzenia ICE 11 z wentylatorem 20 000 RPM.

Na obudowie znajdują się między innymi dwa programowalne spusty do gier, których jednak na co dzień nie widać. Szczególnym elementem jest także przelot układu chłodzenia oraz widoczny w wersji Void wentylator z podświetleniem LED. W modelu Matte ten element jest zakryty.

Redmagic 8 Pro zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6E i Wi-Fi 7 (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3 i NFC. Nie zabrakło głośników stereo i wyjścia audio 3,5 mm.

Sekcję foto tworzy aparat 50 Mpix (Samsung GN5), któremu towarzyszy aparat szerokokątny 8 Mpix (120 stopni) oraz makro 2 Mpix. Pod ekranem schowany jest aparat do selfie 16 Mpix.

Energię dostarcza akumulator 6000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem Redmagic OS 6.0.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł.