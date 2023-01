Nubia Redmagic 8 Pro coraz bliżej Polski. Cena wymiata

Zbliża się światowa i europejska premiera potężnego smartfonu Redmagic 8 Pro. Gamingowy potwór stworzony przez Nubię kusi najszybszym na rynku układem Snapdragon 8 Gen 2 i ma szansę stać się jednym z najtańszych smartfonów z tą jednostką.

Nubia Redmagic 8 Pro/Pro+ miała swoja chińską premierę w grudniu, jednak producent już zapowiada światowy debiut. Urządzenie wejdzie także do Europy i będzie je można kupić, zamawiając do Polski.

W porównaniu do chińskiej edycji jest kilka zmian. Nie ma podziału na wersję Pro/Pro+ - jest tylko jeden smartfon Redmagic 8 Pro w dwóch wersjach. Pierwsza z nich to Matte z czarnym, matowym tyłem oraz pamięcią 12 GB RAM i 256 GB wewnętrznej. Druga to Void z pamięcią 16 GB i 512 GB oraz częściowo przezroczystym tyłem.

Redmagic 8 Pro Matte będzie kusić nie tylko fanów gamingu. Telefon w normalnym trybie pracy jest całkiem czarny, nie ma żadnych święcących detali, a dyskretne podświetlenie LED pojawia się dopiero po włączeniu gry. Ta wersja ma kosztować w Europie 650 euro, czyli 3050 zł – będzie to więc jeden z tańszych flagowców z Snapdragonem 8 Gen 2.

Już bardziej gamingowa w stylu wersja Void, z widocznym, podświetlonym wentylatorem oznaczać ma wydatek 750 euro, czyli nieco ponad 3500 zł. To wciąż konkurencyjna cena. Smartfony dostępne będą od 2 lutego na stronie https://eu.redmagic.gg, skąd będą także realizowane zamówienia do Polski. Prawdopodobnie telefon pojawi się też w lokalnej, polskiej dystrybucji, choć jego cena może być wyższa.

Wersja globalna Redmagic 8 Pro w obydwa wariantach różni się też od chińskiej akumulatorem i ładowaniem. Smartfon ma baterię 6000 mAh zasilaną mocą 65 W. W kraju producenta topowa wersja oferuje nawet 165 W.

Redmagic 8 Pro to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 1116 x 2480 i z odświeżaniem 120 Hz. 10-bitowy panel zapewnia 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i osiąga jasność do 1300 nitów. Plusem jest brak wycięcia na aparat selfie – ten znajdziemy pod ekranem i na co dzień w ogóle go nie widać. Ekran reaguje na dotyk z częstotliwością 960 Hz, a na obudowie znajdują się spusty do grania o czułości 520 Hz.

Poza topowym SoC moc do pracy dostarcza szybka pamięć RAM w standardzie LPDDR5X oraz wewnętrzna UFS 4.0. Za zachowanie kultury pracy odpowiada rozbudowany układ chłodzenia ICE 11 z wentylatorem 20 000 RPM.

Redmagic 8 Pro zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6E i Wi-Fi 7 (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3 i NFC. Nie zabrakło głośników stereo z dźwiękiem DTS Ultra X i wyjścia audio 3,5 mm.

Sekcję foto tworzy aparat 50 Mpix (Samsung GN5), któremu towarzyszy aparat szerokokątny 8 Mpix (120 stopni) oraz makro 2 Mpix. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem Redmagic OS 6.0.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Nubia

Źródło tekstu: wł., Nubia