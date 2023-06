Lubisz duchy? Epic Games Store ma dla Ciebie grę za darmo

Epic Games Store po raz kolejny ma dla graczy prezent w postaci darmowej gry. Co tym razem przyszykował sklep?

Epic Games Store, jak co czwartek, oferuje kolejną darmową grę. Dotychczas wiadomo było kilka dni wcześniej, na co gracze mogą liczyć. Od jakiegoś czasu sklep chowa nadchodzące produkcje za hasłem "Tajemnicza Gra". Wcześniej platforma udostępniła w ten sposób, chociażby Death Stranding i Fallout: New Vegas. Co tym razem sklep ma dla graczy?

Midnight Ghost Hunt w Epic Games Store

W tym tygodniu Epic Games Store przyszykował prawdziwą gratkę dla wszystkich fanów produkcji Pogromcy Duchów. Już dzisiaj od godziny 17:00 można za darmo pobrać grę Midnight Ghost Hunt, która umożliwia łapanie zjaw wspólnie ze znajomymi.

Midnight Ghost Hunt jest chaotyczną grą wieloosobową, w której jedni gracze wcielają się w duchy i próbują się ukryć. Z kolei w drugiej drużynie znajdują się łowcy duchów ścigający wszystkie widma. Gra kończy się, gdy zegar wybije północ. W rozgrywce można wziąć udział ze przyjaciółmi lub losowymi graczami.

Midnight Ghost Hunt dostępne jest za darmo do pobrania na platformie Epic Games Store. Odebrać grę można do następnego czwartku do godziny 17:00.

Zobacz: PKO BP zapowiada przerwę w dostępie. Kiedy?

Zobacz: PlayStation Plus - znamy czerwcową ofertę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store