Google Play: za darmo aplikacje o wartości 180 zł!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić całe 180 zł! Opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Unit Lab - Conventer & Calculator

Normalna cena: 5,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Unit Lab to konwerter i kalkulator, pozwalający zamieniać jednostki i waluty (około 700, łącznie z kryptowalutami). Co więcej, jest w stanie wykonywać obliczenia na jednostkach mieszanych – na przykład dodać cale do centymetrów czy odjąć gramy od łyżeczek. Aplikacja pozwala też oznaczyć często używane jednostki, byśmy mieli do nich zawsze łatwy dostęp.

Emotional Intelligence Test

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Emotional Intelligence Test to część większego zestawu testów, pozwalających ocenić osobowość i zdolności poznawcze. W tej aplikacji trzeba odpowiedzieć na 40 pytań tak/nie, by poznać swój wynik EQ (Inteligencji emocjonalnej). Twórcy zastrzegają sobie, że test ten należy traktować jako rozrywkę lub źródło informacji. Nie jest to zamiennik profesjonalnego kwestionariusza u psychologa.

Quantitative Intelligence IQ test

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Quantitive Intelligence IQ test to podobny test, oceniający raczenie sobie z liczbami i oceną ilościową. Jest tu w sumie 10 pytań wielokrotnego wyboru. Ponownie nie można tego testu potraktować jako profesjonalnej oceny zdolności.

Mandala Maker 360

Normalna cena: 25,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Mandala Maker to aplikacja do rysowania pięknych mandali. Można w niej ustawić liczbę osi symetrii, dobrać pędzel, kolory i liczne efekty. Jest tu również kilka predefiniowanych wzorów, na których można bazować. Można też skorzystać z obrazka lub zdjęcia, by zacząć.

Stylish

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Stylish to aplikacja zamieniająca wpisany tekst na coś bardziej interesującego. Może to być tekst odwrócony, ASCII-art, zbiór emoji, glitch-text i wiele innych. Aplikacja przyda się przy stylizacji na potrzeby mediów społecznościowych i komunikatorów. Można włączyć pływający przycisk, by zawsze mieć ją pod ręką.

Mystery of Fortune 2

Normalna cena: 4,99 zl. Pobierz za darmo z Google Play

Mystery of Fortune 2 to druga część gry z gatunku SRPG. Polega na eksploracji lochów i toczeniu potyczek z licznymi przeciwnikami. Pomaga w tym system makr, w którym należy ustalić strategię na najbliższe starcie. Po tym bitwa odbywa się automatycznie i nie można zmienić zachowania jednostek, ale można je uzdrawiać dostępnymi przedmiotami. Jak przystało na grę RPG ze ścieżką rozwoju postaci, trzeba wybierać jednostki, zdobywać nowe umiejętności i zaplanować wyposażenie.

Truth or Dare Pro

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Truth or Dare Pro to wersja gry w butelkę, czy też „prawda czy wyzwanie”. Aplikacja może sprawdzić się na koloniach czy imprezach – ma tryby dostosowane do graczy w różnym wieku, w tym bezpieczny tryb dla dzieci. Zagrać można nawet w 15 osób. Regularnie pojawiają się tu nowe pytania i tłumaczenia. Języka polskiego niestety jeszcze nie ma.

Memorize: Learn German Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Memorize to kolekcja aplikacji wspomagających naukę języków obcych. W połowie sierpnia autorzy przecenili aplikację, pomagającą nauczyć się słów w języku niemieckim. W aplikacji znajduje się ponad 5 tysięcy przydatnych słówek, w tym nazwy jedzenia, części ciała, uczuć, miejsc, członków rodziny, a także związane z hobby, liczby, kolory i tym podobne, które mogą przydać się na co dzień. Memorize uczy z użyciem klasycznych fiszek, przy czym sztuczna inteligencja dobiera słówka tak, by lepiej ćwiczyć te, które sprawiają Ci problemy.

Memorize: Learn Thai words with flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Można też zgarnąć aplikację Memorize pomagającą w nauce słówka w języku tajskim. W słowniczku jest ponad 4 tysiące słówek, potrzebnych na różnych poziomach nauki i w różnych sytuacjach. Słówka są zapisane alfabetem tajskim, łacińskim (romanizacja), są także nagrania do odsłuchania. Nauka odbywa się na bazie fiszek, dobieranych przez SI, zależnie od proporcji prawidłowych i błędnych odpowiedzi.

Snipback – Lifehacker smart voice recorder

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Snipback to sprytny dyktafon, który nasłuchuje cały czas, ale pozwala zapisać tylko wybrane fragmenty wypowiedzi. Gdy usłyszysz interesujący fragment, możesz zlecić zapisanie go „wstecznie”. Aplikacja doda do kolekcji ostatnie sekundy lub minuty tego, co nagrała. Ponadto nagrywanie może działać w tle, co zapewnia dyskrecję. Można też nagrywać wszystko przy wyłączonym ekranie. Aplikacja stosuje algorytmy usuwające szum tła i nagrywa dźwięk w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu odsłuchanie spotkania czy wykładu nie będzie męczące.

Zobacz: Xiaomi łapie wiatr! Byłam na Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Kosmos to aplikacja do planowania zadań i śledzenia poświęconego na nie czasu, łącząca to zadanie z możliwością strzelania do tych zadań. Można tu planować rzeczy do zrobienia, przypisywać im czas oraz priorytet, śledzić ile czasu zajęły i zbierać te informacje w raportach. Wszytko jest bardzo łatwe w obsłudze. A gdy już zadanie zostanie zakończone… można wylecieć kosmicznym myśliwcem i je zestrzelić. Uwaga! Im więcej zadań zakończysz, tym sprawniej musisz operować swoją bronią w minigrze. Nie zabrakło też mechaniki rozbudowy myśliwca.

Bricks Breaker Pro : No Ads

Cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Bricks Breaker Pro : No Ads to pozbawiona reklam wersja gry, w której trzeba zniszczyć wszystkie kostki. Kostka zniknie, gdy zostanie uderzona odpowiednią liczbę razy przez wystrzelone kulki. Jak wystrzelić te kulki? To już Twoje zadanie. Jeśli zgarniesz zielone kółko, dostaniesz więcej kulek. Gra jest prosta do bólu i w zasadzie nie ma końca.

