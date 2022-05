Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości prawie 143 zł!

W sklepie Google Play są miliony aplikacji i gier na urządzenia z systemem Android, zarówno darmowych, jak i płatnych. Niektóre z tych ostatnich w promocji przez ograniczony czas są dostępne zupełnie za darmo. Oto, co tym razem znaleźliśmy.

Bricks Breaker Pro

Normalna cena aplikacji to 20,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 18.05.2022)

Zaczynamy grą rekreacyjną Bricks Breaker Pro, która jest w stanie pochłonąć gracza na długie godziny. Zadanie jest teoretycznie proste - trzeba za pomocą kulek usunąć z planszy wszystkie bloki. Niektóre poziomy potrafią być jednak dosyć trudne, ale również wciągające.

Memorize: Learn Thai Words with Flashcards

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.05.2022)

W przerwie między czyszczeniem kolejnych planszy w grze Bricks Breaker Pro można się podszkolić ze znajomości słów w obcych językach. Tym razem za darmo można pobrać aplikację służącą do nauki tajskiego słownictwa za pomocą cyfrowego odpowiednika fiszek.

Ten sam deweloper przecenił również wersję aplikacji służącą do poznawania słów w języku niemieckim. Memorize: Learn German Words with Flashcards również kosztuje zwykle 23,99 zł, a w promocji można tę aplikację pobrać ze sklepu Google Play (do 22 maja 2022 roku).

[VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight

Normalna cena aplikacji to 39,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.05.2022)

Po nauce języków obcych można chwilę pograć, na przykład w wersję VIP +9 God Blessing Knight - Cash Knight. To Idle RPG, w którym wcielamy się w tytułowego księcia walczącego z przeciwnikami i zbierającego niezliczone skarby.

Network Cell Info & WiFi

Normalna cena aplikacji to 9,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 21.05.2022)

Network Cell Info & WiFi to użyteczna aplikacja do monitorowania i diagnostyki Internetu mobilnego (5G, LTE+, LTE, CDMA, WCDMA, GSM) i Wi-Fi. Narzędzie to może pomóc w rozwiązaniu problemów z połączeniem internetowym oraz dostarczy wiele przydatnych informacji na temat sieci komórkowej, z której korzystasz.

Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 16.05.2022)

Kolejna przeceniona gra, która dostępna jest za darmo tylko do dzisiaj (16.05.2022) to gra akcji z grafiką utrzymaną w stylu retro, z wielkimi pikselami. Zadaniem gracza jest pokonanie wszystkich przeciwników i zakończenie toczącej się w królestwie wojny.

Lines Square - Neon icon Pack

Normalna cena aplikacji to 6,69 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 21.05.2022)

Jeśli nie podobają Ci się ikony w Twoim smartfonie z Androidem, możesz je zmienić na inne. Ciekawie wyglądają na przykład te z paczki Lines Square - Neon icon Pack, które w ramach promocji można mieć zupełnie za darmo. Z paczki można skorzystać w różnych popularnych launcherach, których listę znajdziesz na stronie sklepu Google Play z opisem tej aplikacji.

