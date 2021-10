Apple Music Voice Plan nie dla Polaków

Podczas ostatniego wydarzenia Apple Event amerykański gigant zaprezentował tańszą wersję usługi muzycznej, którą można sterować wyłącznie za pomocą głosu. Apple Music Voice Plan będzie dostępny w 17 krajach, ale nie w Polsce.

Odbywający się 18 października Apple Event dotyczył przede wszystkim nowych MacBooków Pro, wyposażonych w autorskie procesory Apple M1 Pro i M1 Max. Podczas wydarzenia pokazano również nowe słuchawki bezprzewodowe AirPods 3. Do tych ostatnich pasować powinien nowy Apple Music Voice Plan.

Zobacz: MacBook Pro 2021 zaprezentowany. Zapnijcie pasy, obudzono bestie

Zobacz: AirPods 3 oficjalnie. Trochę jak Pro, ale znacznie taniej

Apple Music Voice Plan to tańsza wersja usługi Apple Music. Niższa cena oznacza, że są w niej ograniczenia. Ta najważniejsza to sterowanie usługą wyłącznie za pomocą głosu, co wynika z jej integracji z asystentem głosowym Siri. Kolejna to dostępność – w nadchodzących tygodniach Plan Głosowy trafi do 17 krajów, ale na liście nie ma Polski. To nie powinno nikogo dziwić, ponieważ Siri nie jest dostępna po polsku. Z Apple Music Voice Plan będzie można skorzystać w następujących krajach: Australia, Austria, Chiny, Francja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Irlandia, Japonia, Kanada, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Tajwan, Wielka Brytania i Włochy.

W USA Apple Music Voice Plan został wyceniony na 4,99 dolara miesięcznie (około 20 zł). Standardowy Individual Plan kosztuje tam 9,99 dolara miesięcznie (prawie 40 zł), a Family Plan 14,99 dolara miesięcznie (59 zł). Apple Music w Polsce to trzy plany: Studencki za 9,99 zł/mies., Indywidualny za 19,99 zł/mies. i Rodzinny za 29,99 zł/mies.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 65

Zobacz: Epic Games Store rozdaje pieniądze na gry

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple