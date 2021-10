Epic Games Store rozdaje pieniądze na gry

Epic Games Store przygotował ciekawą promocję dla graczy, w ramach której rozdaje pieniądze na zakupy. Co trzeba zrobić, aby je otrzymać?

Epic Games Store rozdaje pieniądze i wcale nie jest to clickbait. Jeśli w najbliższym czasie planowaliście zakup, np. Marvel's Guardians of the Galaxy, Battlefield 2042 lub Far Cry 6, to warto skorzystać z oferty sklepu. Wystarczy spełnić jeden prosty warunek, aby otrzymać kupon na 40 zł.

Epic Games Store — jak zdobyć kupon na 40 zł?

Epic Games Store rozdaje kupony na 40 zł na zakup gier w ich sklepie. Aby taki zdobyć, wystarczy spełnić jeden prosty warunek — zapisać się do newslettera. W tym celu musicie przejść do ustawień swojego konta, a następnie do zakładki "komunikacja" i tam zaznaczyć opcję "Tak, chcę otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące produktów, aktualności, wydarzeń i promocji Epic Games".

Jeśli to zrobicie, to na maila powiązanego z kontem powinna trafić wiadomość potwierdzającą otrzymanie kuponu. Epic Games uprzedza jednak, że może to potrwać nawet 24 godziny. Jeśli już wcześniej subskrybowaliście newsletter, to nic nie musicie robić i również otrzymacie kod na 40 zł.

Niestety, promocja ma swoje ograniczenia. Po pierwsze, na jedno konto można otrzymać tylko jeden kod. Ten zostanie wykorzystany automatycznie przy kolejnym zakupie, który kwalifikuje się do zakupu. Co to oznacza? Kupon na 40 zł możecie wykorzystać przy grach, które kosztują co najmniej 59,99 zł. Wszystkie tańsze nie są objęte promocją. A co warto kupić? To, co już wspominałem — Battlefield 2042, Marvel's Guardians of the Galaxy, Far Cry 6, a także Back 4 Blood (jeśli macie znajomych do grania), Kena Bridge of Spirits, czy też remastery trylogii Crysis lub Alana Wake'a.

Warto jednak wstrzymać się z zakupem, bo dzisiaj (18 października) rusza halloweenowa wyprzedaż na Epic Games Store, więc wiele gier będzie jeszcze tańszych!

Źródło zdjęć: Epic Games

Źródło tekstu: KitGuru