Do Guardians of the Galaxy możesz potrzebować nowego dysku

Za tydzień zadebiutuje gra Marvel's Guardians of the Galaxy produkcji Eidos Montreal. Właśnie poznaliśmy jej wymagania i szykuje się czyszczenie dysków z niepotrzebnych rzeczy.

Marvel's Guardians of the Galaxy to nowa gra, która powinna zainteresować fanów komiksów oraz filmów Marvela. Co prawda przedstawieni w niej Strażnicy Galaktyki to nie Chris Pratt, Zoe Saldana czy Dave Bautista, ale to nadal ci sami bohaterowie, ze świetną ścieżką dźwiękową (a tak przynajmniej obiecują twórcy) i ogromnym poczuciem humoru (jak wynika z trailerów).

Marvel's Guardians od the Galaxy — wymagania sprzętowe

W grze, jak to na superbohaterów przystało, będziemy musieli zapobiec wielkiemu kryzysowi, który może wpłynąć na losy całego wszechświata. Twórcy zdecydowali się na ciekawą mechanikę, w której bezpośrednio sterujemy tylko Peterem Quillem, znanym również jako Star-Lord. Akcje obserwujemy zza jego pleców (z perspektywy trzeciej osoby), ale jednocześnie wydajemy polecenia pozostałym Strażnikom Galaktyki — Gamorze, Draxowi, Grootowi oraz Rocketowi.

Premiera Marvel's Guardians of the Galaxy zaplanowana jest na 26 października w wersji na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Twórcy właśnie zdradzili wymagania sprzętowe nadchodzącej produkcji. Szokuje przede wszystkim konieczność aż 150 GB wolnego miejsca na dysku.

Marvel's Guardians of the Galaxy — wymagania minimalne

Procesor: Intel Core i5-4460 lub AMD Ryzen 5 1400

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 570

Pamięć RAM: 8 GB

Miejsce na dysku: 150 GB

System operacyjny: Windows 10 64-bit (Build 1803)

Marvel's Guardians of the Galaxy — wymagania zalecane

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 5 1600

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1660 Super lub AMD Radeon RX 590

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 150 GB

System operacyjny: Windows 10 64-bit (Build 1803)

