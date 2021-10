Nowy anti-cheat w Call of Duty nie wszystkim się spodoba

Seria Call of Duty od długiego czasu cierpi na problem z oszustami. Nowy Anti-Cheat o nazwie Ricochet ma rozwiązać ten problem, ale nie wszystkim się spodoba.

Seria Call of Duty od dawna cierpi na problem z oszustami. Widać go przede wszystkim w Warzone, gdzie trafienie na cheatera jest zjawiskiem zdecydowanie zbyt częstym. To samo działo się w becie Call of Duty Vanguard, gdzie wiele osób biegało z aimbotami, wallhackami, niewidzialnością czy nawet nieśmiertelnością. Dlatego Activision pracowało nad nowym systemem anti-cheat, który właśnie został zaprezentowany. Jednak Ricochet, bo tak brzmi jego nazwa, nie wszystkim przypadnie do gustu.

Ricochet, czyli nowy anti-cheat w Call of Duty

Nowy anti-cheat to tak naprawdę cała grupa narzędzi, które mają za zadanie wykrywać oszustów w Call of Duty Vanguard, a w przyszłości także Call of Duty Warzone (mechanizm zostanie wprowadzony do gry razem z Pacific Update). Ricochet składa się między innymi z nowych narzędzi po stronie serwerowej, które mają analizować zachowania graczy, a także ulepszonych mechanizmów wykrywania i eliminowania oszustów oraz aktualizacji zwiększających bezpieczeństwo konta.

O ile na konsolach nie budzi to większych zastrzeżeń, tak na PC-tach niektórzy mogą mieć spore wątpliwości. Dlaczego? Ponieważ Ricochete ma sterowniki z uprawnieniami na poziomie jądra systemu operacyjnego. Activision przekonuje, że będzie on działał tylko w momencie uruchomienia gry. Poza tym ma sprawdzać tylko i wyłącznie oprogramowanie, które w jakiś sposób próbuje modyfikować lub wchodzi w interakcję z Call of Duty. To jednak nie wszystkich przekonuje. Gracze boją się, że anti-cheat utrudni życie uczciwym osobom, a z czasem i tak zostanie złamany. Niektórzy wręcz śmieją się, że Ricochet odbije się rykoszetem na wszystkich.

