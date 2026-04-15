ZUS poinformował Polaków. Nowa aplikacja już dostępna

Wszyscy ci, którzy regularnie opłacają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą od 14 kwietnia 2026 korzystać z nowej aplikacji mobilnej mZus dla Płatnika. Oznacza to jedno - będziemy coraz więcej rzeczy sprawdzać bezpośrednio na ekranie naszego smartfona.

Anna Kopeć (AnnaKo)
12:59
mZUS dla Płatnika, czyli więcej ZUS-u na wyciągnięcie ręki

Sprawdzanie bezpośrednio na telefonie salda w ZUS, zwolnień lekarskich pracowników lub innych wniosków brzmi dobrze? Trzeba przyznać, że tak, szczególnie dla przedsiębiorców. Wszyscy, którzy nie lubią stać w niekończących się kolejkach do urzędów, ani wisieć godzinami na telefonie, powinni odetchąć z ulgą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie poinformował o wprowadzeniu kolejnego rozwiązania cyfrowego i to z myślą o firmach.

mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która zapewnia nam szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS. A wszystko to, bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.

ZUS z nowością dla przesiębiorców

Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, lub wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowa). Użytkownik może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których dano mu pełnomocnictwo. 

Aplikacja mZUS dla Płatnika. Najważniejsze funkcje

Przedsiębiorcy mogą za pomocą aplikacji:

  • sprawdzić saldo na koncie płatnika, 
  • mieć wgląd do zwolnień lekarskich pracowników (e-ZLA),
  • wysłać wybrane wnioski do ZUS (np. zaświadczenie o niezaleganiu),
  • samodzielnie stworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,
  • zgłosić umowę o dzieło (RUD),
  • skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony,
  • umówić wizytę w placówce ZUS lub e-wizytę.

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Należy ją pobierać wyłącznie w oficjalnych sklepach Google Play i App Store. Aby z korzystać z aplikacji poprawnie, trzeba mieć także aktywne konto płatnika w eZUS. Po zainstalowaniu jej na smartfonie, wystarczy ją z tym kontem połączyć. 

Źródła zdjęć: Anna Gawlik / Shutterstock
Źródła tekstu: zus.pl