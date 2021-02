ZUS uruchomił e-wizyty w języku migowym. Jak się zapisać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił 16 lutego e-wizyty w języku migowym PJM (polski język migowy) dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Od 16 lutego 2021 roku wszystkie osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą zapisać się na e-wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, która przeprowadzana będzie w języku migowym PJM. W tym celu wystarczy przejść na stronę ZUS-u i kliknąć okienko "umów e-wizytę w języku migowym". W trakcie takiego spotkania zainteresowane osoby mogą uzyskać porady dotyczące emerytur, rent oraz zasiłków.

W zeszłym roku zdecydowaliśmy się na uruchomienie e-wizyt, aby umożliwić klientom załatwianie spraw w ZUS bez wychodzenia z domu. Widzimy, że to rozwiązanie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem, dlatego stale rozbudowujemy zakres spraw, które można załatwić podczas spotkania on-line z ekspertem z ZUS. Teraz z e-wizyty będą mogły korzystać osoby niesłyszące i niedosłyszące

- mówi Magdalena Mazur-Wolak, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów w ZUS.

System e-wizyt został uruchomiony przez ZUS w październiku 2020 roku. Powstał przy współpracy z firmą Comarch. Do tej pory przeprowadzono blisko 31 tys. takich wideorozmów. Co ważne, całość działa z poziomu przeglądarki internetowej, więc nie ma potrzeby instalowania dodatkowych programów lub wtyczek.

Na e-wizytę w ZUS można zapisać się za pośrednictwem strony zus.pl/e-wizyta. Wideorozmowy przeprowadzane są w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00. Każdy chętny do skorzystania z systemu dzień wcześniej otrzyma na wskazany adres e-mailowy przypomnienie z linkiem do platformy. Przy podaniu numeru telefonu dodatkowo godzinę przed spotkaniem zostanie przesłany SMS przypominający z linkiem do uruchomienia połączenia.

