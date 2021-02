Platforma Przemysłu Przyszłości ogłosiła nabór do zespołu ekspertów, którzy pomogą w rozwoju przemysłu 4.0 w Polsce

Ruszył nabór do zespołu ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości, który pomaga tej organizacji w opracowywaniu ekspertyz i materiałów specjalistycznych, w prowadzeniu szkoleń, prezentacji oraz webinariów, a także oferuje doradztwo zdalne dla przedsiębiorców. Poszukiwani są kandydaci z doświadczeniem oraz szeroką wiedzą ekspercką, szczególnie w czterech obszarach: nowe modele biznesowe, zielony przemysł, ekosystem innowacji oraz kompetencje przyszłości.

Platforma Przemysłu Przyszłości ogłasza nabór kandydatów do zespołu eksperckiego wspierającego jej działalność w kolejnych obszarach. Eksperci PPP tworzą elitarną grupę specjalistów, doświadczonych praktyków i znawców poszczególnych dziedzin transformacji cyfrowej oraz przemysłu 4.0. W naborze chodzi o wzmocnienie zespołu między innymi w dziedzinach blisko związanych z Europejskim Zielonym Ładem (European Green Deal), z tworzeniem kultury innowacji w firmach oraz kształtowaniem nowych kompetencji pracowników. W ramach współpracy eksperci będą brać udział w organizowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości wydarzeniach, prowadząc wykłady oraz szkolenia (również webinaria) i doradzając przedsiębiorcom. Zespół przygotowuje również ekspertyzy oraz materiały specjalistyczne, w tym wypowiedzi dla mediów.

Nowoczesny przemysł to nie tylko rozwiązania o charakterze technologicznym. Chcemy, żeby nasze fabryki były wyposażone w roboty czy wirtualną rzeczywistość, ale nie można zapominać o pożądanych kompetencjach pracowników, które bardzo często nie są kompetencjami technicznymi. Światowi czempioni innowacji dużą wagę przykładają również do budowy całych ekosystemów sprzyjających rozwojowi innowacji w firmach. Transformacja polskiej gospodarki w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu może być dla naszego kraju szansą, dlatego wprowadzamy związane z tym zagadnienia do agendy strategicznych dla nas tematów.