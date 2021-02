Już nawet kafejki internetowe zaczynają kopać kryptowaluty

Kafejka internetowa w Wietnamie postanowiła zmienić swój profil działalności. Dostępnej w niej komputery zostały przerobione na koparki kryptowalut.

Szaleństwo związane z wydobywanie kryptowalut nie zwalnia. Kolejne firmy wykupują dostępne karty graficzne i dołączają do górniczej społeczności. Na podobny krok zdecydowała się kafejka internetowa w Wietnamie, dla której tego typu działalność jest bardziej opłacalna, tym bardziej w kontekście aktualnie panującej sytuacji na świecie.

Kafejka internetowa w mieście Ho Chi Minh w Wietnamie tak naprawdę nie jest już kafejką internetową. Placówka należy do sklepu komputerowego, któremu udało się zachować sporo kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3080. Dzięki temu szybko i w miarę bezboleśnie przerobili komputery na koparki kryptowalut, które zarabiają dla firmy. Dla tego typu miejsca to tak naprawdę jedyna z niewielu możliwości przetrwania bowiem kafejka (z oczywistych względów) zmuszona była zamknąć swoje drzwi dla klientów.

Co więcej, właściciele kafejki namawiają swoich konkurentów do kontaktu z nimi, bo są pewni, że mogą im pomóc w zmianie profilu działalności i stworzeniu kolejnych koparek. Tymczasem gracze modlą się o większą dostępność kart graficznych i spadające ceny. Jednak na razie nie zapowiada się, aby ich modły miły być wysłuchane, a przynajmniej do drugiej połowy 2021 roku.

Źródło tekstu: TechPowerUp