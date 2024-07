ING powiedział za dużo. Ten SMS miał nigdy nie trafić do klientów

ING Bank Śląski wywołał niezłe zamieszanie wśród swoich klientów. Najpierw obiecał im w SMS-ie 140 zł w promocji, a później to odwołał, zasłaniając się błędem systemu.

ING Bank Śląski zaliczył niezłą wpadkę. Do swoich klientów zaczął dzisiaj rozsyłać wiadomości SMS, w których kusi promocją – można dostać 140 zł.

Ty i nasze konto – to może być fajny duet :) Dasz mu szansę? My na zachętę damy Ci promocję, a w niej 140 zł. Szczegóły w placówce i Moim ING

– czytali klienci banku.

Zachęta brzmi dosyć zagadkowo, ale też zachęca do skorzystania, a 140 zł piechotą nie chodzi. Może więc skusić się na tę promocję?

Niestety, wkrótce nadeszła kolejna wiadomość. W niej ING Bank Śląski odwołuje poprzedniego SMS, twierdząc, że to błąd systemu. Wyjaśnia przy tym, że chodziło o testowanie konta, z czego nie może skorzystać obecny klient.

Z powodu błędu systemy wysłaliśmy omyłkowo sms o promocji 130 zł za testowanie konta. Przepraszamy, nie możesz z niej skorzystać bo masz konto

– oto treść nowej wiadomości.

O co chodzi? Tak dokładnie nie wiadomo, chociaż „140 zł za przetestowanie konta” to jedna z promocji, którą bank prowadził kilka razy w minionych latach – warunkiem było założenie konta w banku i przetestowanie go. Promocja pojawiała się w różnych edycjach kilka razy, obecnie jednak nie ma takiej akcji.

Wspólnym mianownikiem tych promocji było jednak to, że skierowane były wyłącznie do nowych klientów – więc wysyłka do obecnych klientów była faktycznie błędem. Numerów przyszłych klientów bank jeszcze nie może mieć, więc pomysł na kampanię SMS wydaje się szczególnie nietrafiony.

Bank ING odniósł się do tej sprawy na Facebooku, odpowiadając zdziwionemu klientowi:

Przepraszamy za pomyłkę. Promocje, które dla Ciebie przygotowaliśmy, sprawdzisz w Moim ING, w zakładce Oferta.

Oczywiście taka odpowiedź nic nie wyjaśnia...

