Masz konto w ING? Pilny komunikat. Lepiej wbij sobie do głowy

SMS-y wyłudzające dane, o treści nakłaniającej do wejścia na fałszywą stronę to oszustwo stare jak świat. A jednak ciągle działa. Kolejnej wersji tego typu ataku doświadczyli klienci Banku ING.

Oszustwo stare jak świat, ale ostatnio znów przybrało na sile. Od wczorajszego wieczora, klienci Banku ING są bombardowani SMS-ami o podejrzanej treści. Jest to komunikat ostrzegający właściwie dla wszystkich, którzy korzystają z bankowości elektronicznej. Schemat ten bowiem, oszuści mogą wykorzystać w odniesieniu do każdego banku.

🚨 CyberAlert 🚨

Oszuści rozesłali SMSy podszywające się pod Bank ING.



❌Nie klikaj w link z tego SMS-a

Ani jakiegokolwiek innego SMS-a od banku. Banki nie powinny korzystać z "aktywnych linków" w komunikacji z klientami.



✅ Zawsze patrz na adres strony podczas wprowadzania… pic.twitter.com/e6aljsJ7wR — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) July 18, 2024

Treść SMS-a to oszustwo

O całej sytuacji poinformował Niebezpiecznik, który dostał informację do klientki banku, która całe szczęście nie dała się nabrać. SMS-y skierowane do klientów Banku ING informują o "wygaśnięciu dostępu do aplikacji". Namawiają do odnowienia dostępu za pośrednictwem strony. Posiadają klasyczny format, który zachęca do przejścia do podejrzanej witryny internetowej. Niestety, to nic innego jak zwyczajne oszustwo. Treść linka zawiera dziwny ciąg cyfr oraz słowo "moje", które powinno wzbudzić nasze podejrzenia. Nie przypomina on nijak oryginalnej strony bankowej. Nie zawiera on także nadpisu, a jedynie numer telefonu. Bank potwierdza, że ważność dostępu do aplikacji mobilnej nie wygasa w ogóle, stąd SMS-y takiej treści to zwykłe oszustwa.

Jeśli dostaniemy SMS-a o takiej treści i próbowaliśmy się zalogować. Najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z bankiem.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Niebezpiecznik, ING