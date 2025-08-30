Fintech

Fiskus zmienił taktykę. Polacy tego nie wiedzą, a mogą mieć problem

Ministerstwo Finansów pochwaliło się najnowszymi danymi na temat skuteczności działania urzędów skarbowych. Ta jest coraz wyższa w przypadku kontroli skarbowych.

W pierwszej połowie 2025 roku fiskus przeprowadził 4217 kontroli podatkowych. Oznacza to spadek o 16,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku. Nie oznacza to, że skarbówka stała się mniej aktywna. Wręcz przeciwnie. Kontrole podatkowe zastąpiono czymś innym — donosi mambiznes.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kontrole fiskusa

Chociaż liczba kontroli podatkowych z roku na rok spada, to fiskus nadal jest bardzo aktywny. Po prostu częściej korzysta z czynności sprawdzających, które są szybsze, wygodniejsze i mniej sformalizowane. One w zupełności wystarczają, aby skontrolować finanse większości firm czy podatników. Nie jest konieczne od razu uruchamianie bardziej zaawansowanych czynności.

Przy okazji rośnie też skuteczność urzędów skarbowych. Według Ministerstwa Finansów wynosi ono aż 99,2 proc., wobec 98,6 proc. rok wcześniej. Jednak nie jest to do końca precyzyjna liczba, ponieważ w ramach czynności fiskus domagał się środków w wysokości aż 768,662 mln zł. Jednak na konta skarbówki wpłynęło tylko 207,980 mln zł.

Skąd tak duża różnica? Podatnicy coraz częściej nie zgadzają się z wynikami kontroli i odwołują się do sądów. 

