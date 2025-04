Fiskus zaostrza kontrole. Oto, co musisz wiedzieć

Pod koniec stycznia do Krajowej Administracji Skarbowej trafiły dane Polaków za 2023 i 2024 rok, którzy sprzedawali produkty lub usługi za pośrednictwem popularnych platform e-commerce. Fiskus otrzymał informacje o wszystkich, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji lub ich suma przekroczyła pułap 2 tys. euro.

Jest to związane z unijną dyrektywą DAC7. Teraz okazuje się, że skarbówka chce wiedzieć jeszcze więcej i zdaniem sądu ma do tego pełne prawo — informuje Dziennik Gazeta Prawna .

Fiskus chce więcej informacji

Gdyby było inaczej, to zdaniem sędziego łatwo dałoby się uniknąć obowiązku sprawozdawczego. Wystarczyłoby dodać do usługi kolejną, aby stworzyć świadczenie kompleksowe.

Liczne wątpliwości

Jednak co do DAC7 pojawiło się też wiele wątpliwości. Te dotyczyły między innymi tego kiedy i o czym należy informować skarbówkę. Jednak sąd uznał, że taki obowiązek dotyczy też wynajmowania np. desek surfingowych i snowboardowych, sanek, łyż, nart oraz żagli, ponieważ łapią się one pod szeroką definicję środka transportu, nawet jeśli służą do uprawniania sportu.