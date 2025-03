Minister proponuje nowy podatek. Ostatecznie to my go zapłacimy

Mamy do czynienia z narracją czystego antybankowego populizmu. Proszę pamiętać, że zyski nie idą do kieszeni mitycznych bankierów, tylko służą do budowy kapitałów, z których jest finansowana gospodarka, a także wypłacane są dywidendy dla akcjonariuszy, w tym dla przeciętnego Kowalskiego, czy funduszy emerytalnych.

powiedział Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.