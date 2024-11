Ten typ kredytu jest kością niezgody w związkach Polaków. Zdziwieni?

Okazało się, że zaciąganie kredytu może popsuć dobre relacje w związkach. O ile, Polacy nie mają już problemu z rozmawianiem o finansach, to jednak, w dalszym ciągu 4 na 10 par kłóci się o nie regularnie.

Z badania "Jak kredyt hipoteczny wpływa na relacje w związkach", wynika jednoznacznie, że Polacy kłócą się głównie o jeden typ zobowiązania - o kredyt hipoteczny. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Maison&Partners metodą CAWI, na próbie celowej 325 osób posiadających kredyt hipoteczny oraz będących w związkach.

Kredyt hipoteczny kością niezgody w związkach

Z badania wynika, że aż 43 procent par kłóci się z powodu kredytu hipotecznego. W 20 procentach przypadków, jest to kilka kłótni na ten temat w ciągu jednego miesiąca. Co dwudziesta para sprzecza się z tego powodu minimum raz w tygodniu. Najwięcej kłótni przypada na młode związki, czyli te trwające mniej niż 5 lat.

Dlaczego tak się dzieje?

Okazuje się, że odpowiedź jest dość banalna. Najczęstszym powodem kłótni jest zwyczajnie brak pieniędzy.

Kłótnie dotyczące kredytu hipotecznego często wynikają z problemów z jego spłatą. W przypadku sporów (...) częściej dochodzi do nich w przypadku osób, które mają problem z jego regulowaniem.

- twierdzi Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający firmy doradczej ANG Odpowiedzialne Finanse.

Czy jesteśmy w stanie uniknąć tego typu kłótni?

Zamiast zacząć się obwiniać nawzajem, kto wydaje za dużo, lepiej "chuchać na zimne". Zasada jest prosta. Zanim jeszcze weźmiemy kredyt tego typu, powinniśmy przeanalizować realne możliwości spłaty zaciągniętego długu. Warto wziąć pod uwagę różne scenariusze, aby zaoszczędzić sobie nerwów w przyszłości.

Okazuje się, że osoby, które prowadzą wspólne finanse najrzadziej kłócą się o kredyt. Aż 68 procent twierdzi, że w ogóle nie kłóci się o ten aspekt.

Co ciekawe, mimo tych wszystkich kłótni, aż 84 procent badanych, stwierdziło, że jeśli ponownie by miało podjąć decyzję o wzięciu kredytu, to wzięliby taki sam lub podobny kredyt.

Źródło zdjęć: fizkes / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rzeczpospolita