BLIK w 2Q2023 to ponad 400 milionów transakcji

Przez trzy miesiące drugiego kwartału 2023 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali 426 milionów transakcji o wartości 57,9 miliarda złotych. Z polskiego standardu płatności bezgotówkowych aktywnie korzystało w tym czasie ponad 14 milionów osób.

Drugi kwartał 2023 roku przyniósł bardzo dobre wyniki transakcyjne BLIKA. W okresie od kwietnia do czerwca użytkownicy zrealizowali 426 mln transakcji, o 46% więcej niż rok wcześniej. Wartość wszystkich transakcji wzrosła o 49% w ujęciu rocznym, osiągając poziom 57,9 mld zł. Łącznie w pierwszym półroczu 2023 roku wykonano 800 mln operacji o wartości 108 mld zł.

Liczba aktywnych użytkowników BLIKA (takich, którzy każdego miesiąca realizują przynajmniej jedną transakcję) wynosiła na koniec czerwca tego roku 14,1 mln osób. Oznacza to wzrost o 25% w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

BLIK popularną metodą płatności w e-commerce

W analizowanym okresie najwięcej transakcji BLIKIEM realizowanych było niezmiennie w e-commerce – ich udział stanowi nieco ponad połowę wszystkich operacji. Między kwietniem a czerwcem 2023 roku użytkownicy BLIKA zapłacili w sieci 218,6 mln razy – to o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 29,7 mld zł wobec 20,9 mld rok wcześniej. Średnia wartość pojedynczego zakupu online w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 136 zł.

W kontekście decyzji zakupowych w drugim kwartale tego roku przewagę utrzymały platformy typu marketplace. To właśnie tam Polacy najchętniej płacili BLIKIEM, generując w okresie od kwietnia do czerwca średnią wartość koszyka zakupowego na poziomie 121,7 zł. Wśród kategorii usług i produktów, za które Polacy chętnie płacili BLIKIEM, znalazły się zakłady bukmacherskie oraz bilety komunikacyjne. W tych segmentach odnotowano wzrost liczby transakcji odpowiednio o 40% i 36% w porównaniu do ubiegłego roku.

Natychmiastowe przelewy mocno w górę

Drugi kwartał przyniósł także znaczący wzrost liczby przelewów na telefon BLIK. Od kwietnia do czerwca było ich aż 100 mln, czyli o 75% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wyniosła 13,3 mld zł (wzrost o 98% rok do roku), a średnia wartość pojedynczej transakcji to 141 zł.

Przelewy na telefon BLIK to obecnie najdynamiczniej rosnąca usługa BLIKA, która stanowi blisko jedną czwartą wszystkich transakcji. Jej natychmiastowość, całodobowa dostępność, brak konieczności znajomości numeru konta odbiorcy oraz możliwość błyskawicznych rozliczeń pomiędzy klientami różnych banków to zalety, które mają bezpośrednie przełożenie na coraz większą bazę użytkowników. Obecnie do odbioru przelewów na telefon BLIK zarejestrowanych jest już ponad 15 mln numerów telefonów. Sądzimy, że w perspektywie kolejnych kwartałów ta forma rozliczeń będzie w dalszym ciągu zyskiwać na popularności. Istotnym czynnikiem, który może się do tego dodatkowo przyczynić, jest sukcesywnie rozwijana opcja „Prośba o przelew na telefon BLIK.

– powiedziała Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA

Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności

Dalszy wzrost płatności w POS i ATM

Od kwietnia do czerwca tego roku zauważalnie rosły także płatności BLIK w tradycyjnych terminalach płatniczych. Liczba transakcji wyniosła w tym okresie 92,3 mln, czyli o 67% więcej niż rok temu. Duży wpływ na ten wynik miało rosnące zainteresowanie płatnościami zbliżeniowymi BLIK. Od początku udostępnienia tej usługi przez sześć największych polskich banków aktywowało ją już ponad 2 mln użytkowników. W drugim kwartale zrealizowali oni 32,5 mln transakcji o wartości 1,3 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 111% i 124% w stosunku do wyniku osiągniętego rok wcześniej. Do tej pory z usługi skorzystano w 131 krajach na całym świecie.

Trend zwyżkowy był również widoczny w kontekście transakcji bankomatowych. W drugim kwartale 2023 roku liczba operacji w ATM zwiększyła się o jedną czwartą rok do roku, osiągając poziom 15,5 mln. Średnia wartość pojedynczej wpłaty bądź wypłaty wyniosła w tym kanale 644 zł.

Dzienna liczba transakcji coraz bliżej 5 milionów

Od kwietnia do czerwca 2023 roku użytkownicy realizowali BLIKIEM średnio 4,7 mln transakcji każdego dnia. To prawie o połowę więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. W najlepszym dniu drugiego kwartału, który przypadł na 10 maja, odnotowano blisko 6,7 mln transakcji. Średnia kwota transakcji BLIKIEM to 136 zł.

Za nami bardzo dynamiczny kwartał, mamy poczucie, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Udało nam się nie tylko sfinalizować proces przejęcia platformy płatniczej VIAMO, co otworzyło przed nami nowe możliwości i perspektywy ekspansji, ale także skutecznie rozwijaliśmy usługi BLIKA na polskim rynku. Kontynuowaliśmy chociażby prace nad udostępnieniem BLIKA w sektorze publicznym, czego rezultatem jest obecność naszego rozwiązania w aplikacji mObywatel. Nie zapominaliśmy również o aspektach społecznej odpowiedzialności naszego biznesu. W ostatnich miesiącach zaangażowaliśmy się w inicjatywę Fundacji Poland Business Run, pokazując, że BLIK to nie tylko wygoda i nowoczesność, ale również sposób na prostą i skuteczną pomoc tym, którzy jej potrzebują.

– powiedział Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności

