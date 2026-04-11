PKO BP ogłasza. Nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu
PKO Bank Polski uprzedza przed planowanymi pracami technicznymi. Przez kilka godzin nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu.
PKO BP przestrzega przed planowaną przerwą, związaną z pracami technicznymi. Tym razem odbędzie się ona w nocy 13 kwietnia w godzinach od 00:30 do 4:00 nad ranem. Dlatego też nie powinna być szczególnie uciążliwa dla klientów banku.
W tym czasie mogą wystąpić przerwy w obsłudze wpłat, wypłat oraz doładowań telefonów za pośrednictwem bankomatów i wpłatomatów PKO Banku Polskiego. Dlatego, jeśli w tym czasie planujecie być poza domem, lepiej wyposażyć się w zapas gotówki.
PKO BP przeprasza za utrudnienia.