Leć do Pekao. Zgarniesz 600 zł i przydatny gadżet

Obrączka płatnicza – wygoda na nowym poziomie

Pekao SA jako pierwszy bank w Polsce oferuje obrączkę płatniczą gratis. To nowoczesny gadżet, który pozwala płacić zbliżeniowo bez telefonu czy portfela – wystarczy ruch dłonią. Do otrzymania obrączki nie są wymagane żadne opłaty, wystarczy zapewnić wpływy na konto w pierwszym miesiącu (min. 1000 zł) i dostajemy ją gratis. Odbiór możliwy jest w punktach Pekao lub poprzez voucher i zamówienie przez Internet. To rozwiązanie idealne na wyjazdy, treningi czy szybkie zakupy, a także prawdziwa gratka dla minimalistów.