Sprawdź swoje konto ZUS. Czeka tam ważna informacja dla 24 mln Polaków

W tym roku ZUS wygenerował łącznie ponad 23,96 mln IOSKU za 2024 rok i udostępnił na PUE/eZUS. Z całej puli dokumentów 11,3 mln informacji trafiło do osób, które mają konto na PUE/eZUS. Od 2020 roku wysyłamy papierowe listy z informacją o stanie konta tylko na prośbę klienta.

poinformował ZUS.